Že gledate novo sezono serije šova Poroka na prvi pogled: Hrvaška?

Za vse, ki že pogrešate Sanjskega moškega Hrvaške in drame, ki so se dogajale med dekleti, naj vas potolažimo. Na VOYO je prišla nova poslastica, in sicer nova sezona šova Poroka na prvi pogled: Hrvaška, v katerem smo lani spremljali Slovenko Tino Blašković. Kdo so kandidati nove sezone?

Silvija, 38 let Pevka Silvija z umetniškim imenom Sylvie vstopa v novo sezono sociološkega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Hrvaška z jasnim ciljem – najti nekoga, ki jo bo spremljal v življenju, polnem strasti, smeha in ambicij. Rodila se je v Slavonskem Brodu, odraščala pa v Zadru, kjer je diplomirala iz francoskega in ruskega jezika ter književnosti. Tekoče govori tudi angleško in nemško, dobro pa se sporazumeva v španščini. Sylvie je ženska, ki živi s polnimi pljuči, z neustrašnostjo in strastjo v vsem, kar počne. Verjame, da je življenje treba živeti brez strahu in omejitev. Za njo je 15 let trajajoč zakon, za katerega se je odločila, da ga pusti v preteklosti, saj je prepričana, da je napočil čas za nov začetek – in odločena je, da bo zasijala v prihodnosti!

Poleg petja, svoje največje strasti, je 37-letna Sylvie nadarjena umetnica sugar arta in oblikovanja tort, kjer s prefinjenimi tehnikami ustvarja prava umetniška dela. Kot stevardesa, sprva v letalu, zdaj na jahti, uživa v raziskovanju sveta in spoznavanju različnih kultur. Energična in strastna plesalka bachate išče mentalno enakovrednega, stabilnega partnerja brez slabih navad in vsaj malo športnega duha. Višina nad 186 cm je plus, še pomembnejši pa močan značaj.

Marko, 32 let Pravnik, strasten tekač in veliki romantik Marko prihaja iz Srbije na Hrvaško, da bi v peti sezoni Poroke na prvi pogled doživel nekaj novega in našel ljubezen! V življenju je imel nekaj daljših zvez, najdaljša je trajala štiri leta, a sta s partnerico ugotovila, da ju življenje pelje v različne smeri. Predan je treningom in se lahko pohvali s številnimi teki, vključno z maratoni, na kar je 32-letnik izjemno ponosen. Videz mu ni najpomembnejši – barva las in oči zanj ni ključna pri izbiri partnerice. Pomembneje mu je, da je aktivna, fit, urejena in negovana. Kot velik perfekcionist priznava, da ne bi mogel biti z neodgovorno osebo, veliko pa mu pomeni tudi, da bi partnerica razumela njegove intenzivne tekaške treninge.

Kristina G., 26 let Kristina G. vstopa v sociološki eksperiment zaradi izkušnje in zabave, a pri tem daje priložnost tudi ljubezni – tokrat v nekoliko drugačnih okoliščinah! Prihaja iz Bala, dela kot natakarica, njena največja želja pa je odprtje lastne restavracije. Dobro ve, kaj hoče, še bolje pa, česa ne – moškim z modrimi očmi ne bi dala priložnosti. Njen idealni partner je visok, ima lep nasmeh, urejeno brado ter rjave lase in oči. Privlačijo jo aktivni, urejeni in moderni moški, a ne prenese macho tipov – partner mora biti enakovreden v zvezi in gospodinjstvu. Pri njej ne pridejo v poštev ljubosumje, agresija, homofobija – pri tem ne sklepa kompromisov. Pomembni so ji moški prijatelji, zato mora biti njen partner samozavesten in zaupljiv. Ločeni moški ji ne predstavljajo težave, otroci iz prejšnjih zvez pa niso opcija. Čeprav ji je videz pomemben, 26-letna Kristina verjame v čustveno povezanost – tudi če jo nekdo na prvi pogled ne prepriča, mu bo dala priložnost, da jo osvoji s svojo osebnostjo. Obožuje fitnes, tek, izhode in pisanje, sanja pa o partnerju, ki jo bo motiviral za še več treningov.

Hrvoje, 47 let Lastnik kavarne, model in strasten popotnik Hrvoje vstopa v peto sezono Poroke na prvi pogled, da bi našel partnerico, s katero bo delil nova doživetja. Rad preizkuša nove stvari in si ne predstavlja dela v pisarni, zato uživa v vodenju kavarne, poleg tega pa se ukvarja tudi s proizvodnjo nagrajenega džina. Ena njegovih velikih strasti so ure, ki jih celo sam sestavlja. V prostem času 47-letnik obiskuje fitnes, se druži s prijatelji, rad hodi ven in pleše. Poudarja, da zaradi zveze ne bi zanemaril prijateljev. Priznava, da je vizualen tip – pri ženskah najprej opazi zobe in roke, privlači pa ga naraven videz. Pomembno mu je, da je partnerica samostojna, ima svoje cilje, prijatelje in hobije. Sam daje veliko svobode in pričakuje enako, zato je zanj zaupanje ključno.

Irma, 34 let Irma, rojena v Sisku, je prepotovala pol sveta, govori štiri jezike in je delala na Portugalskem, v Londonu, Dubaju in Braziliji. Zdaj pa si želi nekaj drugačnega – ljubezen, ki bo trajala. Planinarka, kajakašica, menedžerka poslovnega razvoja in trenerka prostega plezanja, 34-letna Irma živi s polnimi pljuči – strastna in neustrašna tako v življenju kot v ljubezni. Po desetletju zakona je bila dovolj pogumna, da ga konča, ko je zmanjkalo ljubezni. Pravi, da ji aplikacije za zmenke niso prinesle želenega, a ne obupuje. "Zakaj pa ne bi poskusila še s Poroko na prvi pogled?" se nasmehne. Išče šarmantnega, odprtega in posebnega moškega, ki je pripravljen na pustolovščine, a ceni tudi mirne trenutke ob knjigi. Otroci ji niso ovira – sanja o vsaj dveh ali celo posvojitvi. Slovenija, Hrvaška ali tropski otok – življenje si predstavlja kjerkoli. A vprašanje je, ali si ga bo lahko predstavljala z neznancem, ki ji ga bodo izbrali strokovnjaki.

Stjepan, 28 let Fitnes trener in mehatronik Stjepan vstopa v peto sezono Poroke na prvi pogled pripravljen na novo izkušnjo – in ljubezen svojega življenja. Šest let je delal kot natakar, potoval povsod in živel s polno paro. Vedno je za akcijo in zabavo. "Z mano nikoli ne veš, kaj bo!" pravi v smehu, a v eno je prepričan – pripravljen je na resno zvezo! Ko gre za ljubezen, ne izgublja časa – če začuti, da je oseba prava, se hitro vidi v tesnejšem odnosu, ki ga želi graditi in peljati v nekaj večjega. Rad bi potoval s partnerico, saj prevečkrat potuje sam, in si želi nekoga, ki je pozitiven, spontan in zna uživati v trenutku. Pri Stjepanu ne pridejo v poštev ljubosumje, nezaupanje, laži ali ukazovanje – ko ljubi, ljubi iskreno. Priznava, da mu gre osvajanje dobro od rok, a ljubezni še ni našel. Zato upa, da je težava le v tem, da jo je iskal na napačnih mestih.

Višnja, 51 let Ambiciozna Višnja pravi, da ima srečo v vsem – razen v ljubezni. Zato vstopa v Poroko na prvi pogled, da ji morda tokrat sreča končno nakloni pravo zvezo. 51-letna prodajna predstavnica verjame, da jo je preteklost oblikovala v močnejšo in bolj samostojno žensko. Največjo podporo ji predstavlja sin, s katerim imata odličen odnos. Zdaj je pripravljena na novega partnerja – išče iskreno osebo, ki jo bo sprejela takšno, kot je, in se potrudila, da jo resnično spozna. Privlačijo jo avanturistični tipi, saj je tudi sama aktivna in ne mara dolgčasa. Videz ji ni najpomembnejši, a ima šibko točko za temnolasce s samozavestno energijo. V prostem času se rada sprehaja s svojim tibetanskim španjelom ter se posveča risanju, pri čemer najraje upodablja sakralne motive in portrete.

Darko, 49 Vsestranski Darko vstopa v peto sezono Poroke na prvi pogled, da bi našel svojo sorodno dušo. 49-letni inženir varnosti že deset let živi v Avstriji, kjer se včasih počuti osamljeno. Za seboj ima sedemletni zakon in je zdaj pripravljen na novo ljubezen. Darko je veliki hedonist, ki uživa v restavracijah, a obožuje tudi kuhanje, za kar najde čas ob vikendih. Ljubi lepe stvari, še posebej avtomobile, ure in čevlje. Aktivno se ukvarja s športom, redno hodi v telovadnico in teče, poleg tega pa je tudi zelo samostojen in skrbi za vse hišne opravke. Privlačijo ga temnolase ženske manjše postave in ima raje mlajše partnerke, a najpomembneje je, da je oseba komunikativna, odprta, urejena in skrbi za svoj videz. Rad bi, da se partnerica po šestih mesecih zveze preseli k njemu v Avstrijo, saj ni tip, ki bi užival v dolgih obdobjih ločitve.

Kristina S., 41 let Podjetna, neposredna in temperamentna Kristina S. iz Zadra se je prijavila v novo sezono Poroke na prvi pogled, da bi našla partnerja s karakterjem. Kristina je knjigovodja in vodi rezervacije čarterjev v sestrinem podjetju. Ima odličen odnos s svojo sestro in je del velike družine, s katero je tesno povezana. V odnosih je zvesta, odločna in neposredna, sama pa priznava, da je njen jezik včasih hitrejši od pameti. Kljub temu ji ni težko opravičiti se, ko naredi napako ali koga užali. Sanjari o atraktivnem, mišičastem in svetlolasem moškem, privlačijo jo močni, samozavestni moški, ki imajo svoj 'jaz', ključnega pomena pa ji je, da njen partner spoštuje njeno družino in se dobro razume z njo. Priznava, da ji zakon kot tak ni najpomembnejši, saj je najpomembneje, da ima ob sebi partnerja, ki jo ljubi in spoštuje.

Franjo, 34 let Franjo je magister geodezije, vendar je namesto klasične kariere v stroki izbral podjetniško pot in se ukvarja z zasebnim in skupinskim poučevanjem matematike, geodezije in programiranja. Rad ima družabne igre, pub kvize in televizijske kvize, je strasten zabavljač in je zelo čustven, vendar ima eno veliko oviro – strah pred resno zvezo. Rojen je v Splitu, odraščal v Hercegovini in Kaštel Lukšiću, zadnjih 15 let pa živi v Zagrebu. Njegovo življenje je kombinacija analitičnega uma programerja in strasti do zabave – obožuje zabave, ples in dinamično življenje, vendar si tudi želi mirnih trenutkov ob sprehodih in izletih. Franjo pravi, da je njegova idealna partnerica podobna Jeleni Rozgi – vesela, energična plavolaska s karizmo. A ni vse le v videzu – 34-letni Franjo išče nekaj globljega, nekoga, ki mu bo pokazal, da resna zveza ne pomeni izgube svobode.

Doris, 35 let Odprta in komunikativna Osječanka Doris vstopa v novo sezono sociološkega eksperimenta Poroka na prvi pogled v iskanju osebe, s katero bo delila življenje. Ima 35 let, hčerko, ki jo je rodila pri 20 letih, od njenega očeta, s katerim ima zdaj dober odnos, pa se je ločila. Zelo je vezana na družino in odlično se razume s svojim bratom in njegovo družino. Ambiciozna Doris vedno stremi k večjim ciljem in želi doseči še več. Rada telovadi, potuje, kuha, hodi ven in se druži s hčerko. Išče partnerja, ki deli podobne interese in ki mu je družina pomembna. Privlačijo jo aktivni, pametni in svetlolasi moški, najpomembneje pa ji je, da je partner urejen in ve, kaj želi od življenja.

Igor, 38 let 38-letni Igor, strastni fotograf, ljubitelj narave in romantik po duši, vstopa v peto sezono Poroka na prvi pogled z upanjem, da bo našel partnerko, s katero bo delil tako ljubezen kot življenjske avanture. Rojen je v Bjelovaru, magistriral je z ekonomije, nato pa se popolnoma predal svoji strasti: fotografiji in snemanju. Danes je uspešen fotograf in videograf, ki snema poroke, glasbene videospote in promocijske videe, zajemajoč vso lepoto ljubezni za kamero. Imel je nekaj neuspešnih zvez in je prenehal verjeti v ljubezen. Zdaj je pripravljen začeti znova, vendar tokrat želi partnerko, s katero bo lahko delil vse od potovanj do globokih pogovorov. Rad kolesari, teče, plava, trenira, pogosto ga je mogoče videti na pub kvizih, v zvezi pa uživa v malih gestah in pozornosti. Ko pa ga vprašate, ali je romantičen, iskreno prizna, da se prepusti romantiki šele, ko se iskreno zaljubi. Ima humanitarni značaj in je prostovoljno daroval kri več kot petdesetkrat. Njegova idealna partnerka je mlajša, vesela, aktivna, vendar najpomembneje: čustveno, fizično in intelektualno povezana z njim. Videz zanj ni odločilen, vendar rad vidi, ko ženska skrbi zase.