Že milijon oboževalcev podpisalo peticijo, da bi na novo posneli zadnjo sezono

Nezadovoljni oboževalci serije Igra prestolovpospešeno podpisujejo peticijo, da bi mreža HBO na novo posnela zadnjo sezono serije. Takih je zdaj že preko milijon, razlog in povod pa je bila najslabša gledanost zadnje epizode, ko je bilo v njej na tisoče mrtvih.

Ko je igralkaLena Headey razkrila, da ji ni povsem vseeno, da je njen lik Cersei Lannister zapustil serijo, so svoje dvome in razočaranje izrazili tudi številni privrženci serije, ki niso zadovoljni s tem, v katero smer so jo ustvarjalci zapeljali.

V peticiji na Change.orgso zapisali, da "sta pisca David Benioff in D.B. Weiss dokazala, da sta nekompetentna pisca, če nimata literarne predloge, na katero se lahko naslonita". Nekateri razočarani oboževalci so tako prepričani, da bi si serija zaslužila zadnjo sezono kot se spodobi, spet drugi so jo označili za "neposrečeno" in "slabo televizijo".

Avtor peticije Dylan D je dejal, da je "že Joker nekoč dejal, da ne gre za denar, temveč zato, da se pošlje sporočilo". "Po mojem gre za sporočilo globokega nezadovoljstva v samem bistvu. Nočem jamrati, toda ali imam rešitev? Imam veliko idej, a ne, nisem hollywoodski scenarist. A ni treba, da si mehanik, da veš, da je tvoj avto pokvarjen," je utemeljil razloge za peticijo.

Na to se je odzval igralec Isaac Hempstead, ki igra Brana Starka. "Smešno je, da ljudje mislijo, da lahko kar zahtevajo drugačen konec, ker jim pač ni všeč. To sem dokaj neumno vzel precej osebno, kar očitno ne bi smel", je dejal.

Benioff in Weiss sta sicer nedavno izjavila, da sta hvaležna, ko oboževalci delijo svoja občutja, a da odzive le redkokdaj prebirata na družbenih omrežjih."Ne posvečava se odzivom, saj vzamejo preveč časa. Razveseljivo je, da je ljudem mar in da sproti komentirajo na družbenih omrežjih. Serija nama pomeni polno zaposlitev in trudiva se, da bi naredila najboljšo, kar je možno in upava, da bo ljudem všeč. Veva pa tudi, da jim ne bo težko povedati, če jim ne bo všeč," sta ustvarjalca povedala za revijo Rolling Stone.