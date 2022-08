Že posneti film Batgirl ne bo dosegel občinstva

Film, ki je stal več kot 70 milijonov evrov in je bil nedavno v fazi postprodukcije, naj bi bil konec leta prikazan na eni od pretočnih storitev. Glavna igralka Leslie Grace je januarja na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je v kostumu Batgirl.

V filmu so zaigrali tudi zvezdnik filma Batman Michael Keaton, J. K. Simmons in Brendan Fraser. Film sta režirala belgijska režiserja Adil El Arbi in Bilall Fallah. Časnik New York Post je, sklicujoč se na vire v Hollywoodu, poročal, da je bil film na testnih projekcijah slabo sprejet pri gledalcih.

Po poročanju portala Deadline.com pa naj bi bil ta korak povezan z novimi prednostnimi nalogami, strategijami in ukrepi za zmanjšanje stroškov novega medijskega koncerna Warner Bros Discovery. Studio Warner Bros še ni komentiral načrtov, ki jih ima s filmom.