Že posneti filmi in serije, ki nikoli niso bili izdani

Skoraj nikoli se ne zgodi, da filmski studio opusti že posneti film ali serijo, a obstajajo izjeme. V hollywoodski zgodovini namreč obstajajo primeri, ko določeni izdelki niso pristali na velikih ali malih zaslonih, med drugim zaradi sporne vsebine ali pa preprosto za to, ker jih občinstvo na testnih projekcijah ni dobro sprejelo. Preberite si, kateri filmi in televizijski šovi so se znašli na seznamu odpisanih.

Avgusta letos se je studio Warner Bros odločil, da že posnetega filma Batgirl ne bo predvajal v kinematografih, ogledati pa si ga ne bo mogoče niti na njihovi pretočni platformi. Razlog? Po poročanju New York Posta stripovska adaptacija ni bila dobro sprejeta pri gledalcih na testni projekciji, zato se je studio odločil, da film, v katerega je sicer že vložil 70 milijonov evrov in je bil v fazi postprodukcije, opusti. Odločitev naj bi bila povezana tudi z novimi prednostnimi nalogami, strategijami in ukrepi za zmanjšanje stroškov.

icon-expand Snemanje filma Batgirl, kjer je je v glavni vlogi nastopila Leslie Grace Martinez. FOTO: Profimedia

Ameriška televizija NBC je lani načrtovala predvajanje resničnostnega šova Ultimate Slip N Slide, v katerem so odrasli tekmovali v različnih otroških igrah, a se je med snemanjem zalomilo. Produkcijo so morali namreč zaustaviti, ko se je več kot 40 članov ekipe okužilo z gardio, novica pa je hitro odjeknila po medijih in slabo vplivala na ugled serije. To naj ni premierno predvajali po zaključni slovesnosti poletnih olimpijskih iger v Tokiu, a se je po javnem posmehu NBC odločil, da preneha s snemanjem in predvajanje prekliče. Star Wars: Detours je animirana serija s 39 kratkimi epizodami, ki nikoli ni ugledala luč sveta, razen ene epizode, ki je 'pricurjala' na splet. Parodija na priljubljeno franšizo Vojna zvezd ni bila nikoli izdana, ker je nekaj mesecev po najavi serije leta 2012, podjetje Lucasfilm, ki jo je produciralo, kupil Disney, ki je projekt ustavil, saj se je želel posvetiti trilogiji novih filmov Vojne zvezd. Seth Green, ki je v seriji posodil glas enemu izmed likov, je lani v intervjuju za EW dejal, da žal za Star Wars: Detours ni dovolj zanimanja, niti za izdajo serije na pretočni platformi.

Ameriška televizija Fox je leta 2004 posnela resničnostni šov Seriously, Dude, I'm Gay, v katerem sta dva heteroseksualna moška za približno 50.000 evrov tekmovala v tem, kdo bo bolj prepričljivo odigral vlogo geja, v različnih okoliščinah, v katere sta bila postavljena. Šov so ustvarjalci opisali kot "najhujša nočna mora heteroseksualcev: čez noč se mora spreobrniti v geja", kar pa je v javnosti takoj sprožilo številne kritike, med drugim tudi od organizacije GLAAD, ki se bori proti obrekljivemu poročanju o pripadnikih LGBTQIA+ skupnosti. Kljub temu da so ustvarjalci oddajo zagovarjali, češ da je bil njihov glavni namen humor, resničnosti šov pa naj bi po ogledu pripomogel k temu, da bi bili ljudje bolj tolerantni do homoseksualcev, po poročanju The Hollywood Reporterja argument ni vzdržal. Fox se je na koncu opravičil in projekt zavrgel le dva tedna pred premiero.

icon-expand Prvi film Quentina Tarantina ni bil nikoli izdan. FOTO: Profimedia