Zeleni konci tedna na POP TV: Vračajo se znani voditelji

Na POP TV že prihodnji vikend prihaja nova oddaja Zelena dežela s Tanjo Postružnik Koren in Matjažem Javšnikom ter že poznana Kuhinja na kolesih, ki letos z novo voditeljico Taro Zupančič raziskuje Prekmurje.

ZELENA DEŽELA Prvič že v nedeljo, 25. 9., ob 18:25 na POP TV.

Zelena dežela je nova magazinska tedenska oddaja, v kateri bosta Tanja Postružnik Koren in Matjaž Javšnik odkrivala lepote Slovenije, spoznavala in predstavljala zanimive ljudi ter njihove običaje, z gledalci delila nasvete, poudarjala pa tudi vse bolj potrebno trajnostno naravnanost. Kaj lahko naredimo za ohranjanje krajine in kako živeti v sožitju z naravo? Zakaj je narava naša najboljša učiteljica?

icon-expand Zelena dežela s Tanjo Postružnik Koren in Matjažem Javšnikom. FOTO: Domen Jugovar

Oddaja bo sledila letnim časom, trenutnemu stanju v naravi in opravilom, ki v tem obdobju zaznamujejo dogajanje. To, kar bosta predstavljala v oddaji, ju tudi zasebno zares zanima, in oba sta človeka, ki znata naravi prisluhniti in se od nje učiti. Nabiranje gob, zelišč, kuhanje marmalade je na primer samo nekaj Tanjinih ljubih aktivnosti, s katerimi gostoljubno okuži skoraj vsakogar, ki prestopi prag njene hiše. Po novem z Matjažem sestankujeta kar na njenem velikem vrtu, na katerem stoji tudi pisan čebelnjak. Oba se zavedata pomena trajnosti, zato reciklirata, ločujeta odpadke, ne uporabljata preveč plastike ... KUHINJA NA KOLESIH: Prekmurje Na POP TV že v soboto, 24. 9. ob 17:20.

Kuhinja na kolesih bo letos potovala po Prekmurju in raziskovala njegove lepote, tradicijo, zgodovino in kulinarične značilnosti. Po neskončnih cestah na oni strani Mure bo potujočo kuhinjo šofirala priljubljena voditeljica Tara Zupančič. Z lokalnimi šefi bo spoznavala lokalne lepote in dobrote. Z njimi bo kuhala, sekljala, veliko klepetala in se učila prekmurskih jedi in besed. Pripravila bo bograč, prekmursko gibanico, cigansko pečenko, posolanko, langaš, pečeno kri, telečja jetrca, neštete mesnine in priljubljene dodole. Vse, kar tople Prekmurke in Prekmurce greje od znotraj in objema od zunaj.

icon-expand Kuhinja na kolesih: Prekmurje FOTO: POP TV