Zeleni POP TV: kako produkcija skrbi za okolje?

Med ustvarjanjem šovov, ki jih lahko spremljamo na POP TV , med drugim tudi Kmetija, MasterChef Slovenija, Mali šef Slovenije, Slovenija ima talent bi lahko nastalo veliko nepotrebnega odpadka, a se že leta trudimo, da temu ni tako. Naše produkcije so zelene produkcije. Kaj to pomeni? Preverite v videu, kako za to skrbi produkcija šovo Kmetija in Slovenija ima talent.

Zeleni teden na POP TV je pobuda, ki spodbuja trajnostne prakse in ozavešča o pomenu varovanja okolja. Zaposleni so se v tem tednu udeležili različnih aktivnosti, kot so izmenjava oblačil, uporaba javnega prevoza ter spodbujanje trajnostne mode. S tem so pokazali, da lahko vsak posameznik prispeva k bolj zeleni prihodnosti. Poleg tega so organizirali tudi okolju prijazen piknik, kjer so poudarili pomen lokalne prehrane in zmanjšanja odpadkov. Zeleni teden na POP TV tako predstavlja zgled, kako lahko medijske hiše aktivno prispevajo k trajnostnemu razvoju in ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih.