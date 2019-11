Železna zavesa in Berlinski zid sta odmevala tudi na velikem platnu

Berlinski zid, katerega gradnja se je začela 13. avgusta 1961, je hladni vojni dal nekakšen arhitekturni obraz, ki ni bil le del političnih in aktualnih debat, a je segel tudi v umetniške veje, v slikarstvo, glasbo in v film. Tako je sprožil nekakšen filmski val, še posebej v vohunskem žanru, kamor je vpletel spletke Vzhoda in Zahoda. Hollywoodski mojstri, kot sta Billy Wilder in Alfred Hitchcock, sta bila v ZDA med prvimi, ki so v razdeljenem mestu tkali zgodbe. Tudi ko je padel zid, so filmski ustvarjalci še vedno radi nagovarjali temačne trenutke tistega časa – pa naj bo to v političnem ali dramskem kontekstu.

Ena, dva, tri (One, Two, Three, Billy Wilder), 1961

Prevratniška komedija o hladni vojni, kjer je Wilder na kocko postavil tako komunizem kot tudi kapitalizem. Režiser je film snemal v razdeljenem Berlinu. Snemanje je potekalo celo na dan, ko so začeli postavljati zid, zato je snemanje preselil tudi v München.

Pogreb v Berlinu (Funeral in Berlin, Guy Hamilton), 1966

Film prinaša drugo od skupno treh zgodb o tajnem agentu Harryju Palmerju (igra ga Michael Caine), ki so bili snemani po romanih pisatelja Lena Deightona. V filmu glavnega junaka pošljejo v Berlin, kjer naj bi pomagal sumljivemu prebežniku iz ruske tajne službe Stoku.