'Zelo sem vesel, da lahko živim od dela, ki bi ga sicer opravljal tudi zastonj'  

Od študija novinarstva do ogromnega uspeha z Našo malo kliniko

Branko Đurić – Đuro, rojen očetu Srbu in materi Muslimanki, je po študiju novinarstva ljubezen našel v bolj zabavnih vodah in si tam tudi ustvaril ime. S svojim delom na Balkanu je navdušil tudi komika Admirja Baltića, ki se Đurovega prihoda v novo državo vidno spominja. "Đuro je v Sloveniji s kariero pričel z nule. Seveda je imel osnovo in ljudje so ga poznali, a vseeno priti v devetdesetih v Slovenijo in začeti znova ni enostavno."

Kljub temu se je Đuro v Sloveniji hitro uveljavil. Podpisal se je namreč pod filmsko klasiko Kajmak in marmelada, gledalce POP TV-ja pa je leta navduševal tudi z nadaljevankama Teater Paradižnik ter Naša mala klinika. Uspeh slednje je presenetil tudi Đura samega: "Res je neverjetno. Ko pripravljaš nekaj novega, si seveda želiš, da bi bilo uspešno. Imeli smo izjemno ekipo, vrhunske igralce, vrhunske scenariste in vse se je poklopilo in postalo takšen hit."

'Če je nekdo popularen, še ne pomeni, da je zanimiv'

Ljubezen in talent do filmske umetnosti je Branka Đurića – Đura popeljal tudi čez lužo. Tam se je med drugim tako profesionalno kot zasebno družil z nekdanjima zakoncema Angelino Jolie in Bradom Pittom. Čeprav sta nekdanja zvezdniška partnerja po igralčevih besedah izjemni osebi, ob tem priznava, da se je v življenju družil z veliko bolj zanimivimi ljudmi, kot sta ona dva. "Če je nekdo popularen, še ne pomeni, da je zanimiv, čeprav sta Angelina in Brad izjemni osebi. Nanju ne gledam drugače, ker se sprehajata po rdeči preprogi."