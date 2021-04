Zendaya bo v novem Space Jamu glas posodila Zajčici Loli

Zendaya bo v težko pričakovanem animiranem filmu postala Zajčica Lola, ki je dekle Zajčka Dolgouščka. V Space Jamu iz leta 1996 Lola z veseljem razkazuje svoje košarkarske veščine in ko se skoraj poškoduje na zadnji tekmi, ji na pomoč priskoči prav Dolgoušček.

Novico o tem, da bo del igralske zasedbe postala prav Zendaya, so na uradnem Twitterjevem profilu filma SpaceJam: A new Legacy sporočili z naslednjimi besedami: ''Dobrodošla v Jam, Zendaya,''ob tem pa so dodali tudi GIF-animacijo Zajčice Lole.