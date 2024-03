Zendaya na filmski premieri presenetila z novo pričesko

Igralka Zendaya se je v avstralskem Sidneyju sprehodila po rdeči preprogi ob premieri novega filma Challengers, v katerem zaigra ob boku Josha O'Connorja in Mika Faista . Zvezdnica je na dogodku presenetila s svetlo pričesko, pozornost pa je pritegnila tudi njena obleka.

Svetlolasa Zendaya, znana po svojem modnem slogu, je nadela zeleno svetlikajočo se toaleto. Obleko krasi črna podoba teniškega igralca z loparjem in teniško žogico, zvezdnica pa se je z njo posvetila tematiki filma, v katerem zaigra teniško igralko.

27-letna Zendaya, ki je del nove generacije hollywoodskih zvezd, ne izstopa le s svojim igralskim in glasbenim talentom, ime si je ustvarila tudi v svetu mode in lepote. Spomnimo, s pomočjo dolgoletnega prijatelja in stilista Lawa Roacha je tudi med promocijsko turnejo filma Dune: Peščeni planet, drugi del poskrbela za številne modne poslastice.