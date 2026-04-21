Nadaljevanje zapuščine Ane Frank skozi novo serijo

V seriji je mogoče slediti od njenega rojstnega kraja Frankfurta do njenega zatočišča v Amsterdamu in do Bergen-Belsna, kjer je Ana Frank umrla v koncentracijskem taborišču pri svojih 15 letih, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz njene spominske hiše.

V seriji, ki bo vsak teden sledila z novo epizodo, je v kožo Ane Frank z namenom, da bi gledalce popeljala na njeno potovanje, stopila igralka in aktivistka Leyb Elias. V dokumentarcu se Elias v nekdanjem domu Ane Frank v Amsterdamu sreča z begunskim avtorjem Mohamedoujem Ouldom Slahijem, v sinagogi se pogovarja z mladimi o predsodkih in antisemitizmu ter s preživelimi holokavsta. Ta srečanja in osebne refleksije dopolnjujejo zgodovinske podobe.

Ana Frank (1929–1945) je dve leti živela z družino in štirimi drugimi Judi v skrivnem prizidku v Amsterdamu, kjer se je skrivala pred nemškimi nacisti. Tam je napisala svoj svetovno znani dnevnik. Leta 1944 je bilo njihovo skrivališče izdano, prebivalce pa so deportirali v koncentracijska taborišča. Preživel je le njen oče Oto, ki je objavil dnevnik svoje hčere. Prizidek, v katerem je Ana Frank pisala svoj dnevnik, je danes muzej, ki ga je doslej obiskalo že približno 40 milijonov ljudi.