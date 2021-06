Zgodba atletinje Florence Griffith Joyner že kmalu na filmskih platnih

Haddisheva, ki v filmu nastopa tudi v vlogi koproducentke, poudarja, da želi mladi generaciji na ta način približati do danes najhitrejšo žensko zemeljske oble, ki je bila tudi njena osebna junakinja. Zgodbo ji bo pomagal ustvariti tudi mož pokojne atletinje Al Joyner.

Joynerjeva je še vedno svetovna rekorderka v teku na 100 in 200 metrov. Navijači pa so si jo zapomnili ne le zaradi dosežkov, ampak tudi zaradi pisanih dresov, frizure in dolgih nohtov. Žal je atletinja 21. septembra 1998 pri vsega 38 letih mnogo prezgodaj umrla. Obdukcija je pokazala, da je imela anomalijo v možganih, smrt pa je povzročil epileptični napad.