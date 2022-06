Zgodba filma Almost Famous tudi na broadwayske deske

Almost Famous - Patrick Fugit in Kate Hudson

''Igralska ekipa se je zbrala v preteklih letih in skupaj v predstavi nastopala že v San Diegu. To je bila izjemno čustvena izkušnja,'' je Crowe povedal za Rollin Stone. Dodal je, da se je počutil, kot da bi na turneji spremljal band, ki ga obožuje: ''Povezani smo ostali tudi v času pandemije. Tako lepo je, da je skoraj celotna ekipa prišla nazaj, da bi povedala to zgodbo.''

Muzikal, katerega zgodba ostaja enaka, bo režiral Jeremy Herrin , za izvirno glasbo bo poskrbel Kitt, Crowe pa je svoj z oskarjem nagrajeni scenarij priredil in se Kittu pridružil pri pisanju besedil. V filmu so leta 2000 zablesteli Billy Crudup, Kate Hudson, Frances McDormand in drugi, na odrske deske pa se podaja nekoliko drugačna zasedba. Kot Miller se bo na oder povzpel Casey Likes , Chris Wood bo Russell Hammond, Solea Pfeiffer pa bo prevzela vlogo Penny Lane.

Ob dvajseti obletnici filma se je pred časom zbrala izvirna igralska zasedba. Svoje spomine so delili med pogovorom prek spletnega pogovora, Crowe pa je jubilej obeležil z razširjenim intervjujem in sprehodom po arhivih in ponovno izdajo zbirke glasbe iz filma.

''Oboževalci Broadwaya in oboževalci rock glasbe imajo toliko skupnega,'' je povedal in nadaljeval: ''Obsedeni smo z glasbo, borimo se za vsak posnetek, ki ga lahko pridobimo in cenimo tiste trenutke, ko lahko opazujemo umetnika na odru, ki za nas izlije srce na najbolj oseben način in s tem ustvari pravo magijo. Naenkrat se zdi mogoče prav vse. Film Almost Famous je zmeraj izpostavljal to moč povezovanja: slišati neko glasbo prvič, gledati človeku v oči, čutiti to napetost, poiskati pripadnost ... sedaj se to podaja na Broadway, končno se bo zgodilo. Končno!''