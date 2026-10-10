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'Zgodba filma Vroči posnetki se v resnici ne bi mogla zgoditi'

Los Angeles, 10. 10. 2026 12.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Cameron Diaz in Jason Segel

Cameron Diaz in Jason Segel sta za film Vroči posnetki slekla oblačila, a se po poročanju revije GQ takšen scenarij v resnici ne bi mogel zgoditi. Zgodba govori o paru, ki na tabličnem računalniku posname spolni odnos in ga ponesreči naloži v oblak, kjer ga lahko pogledajo tudi družinski člani in prijatelji, ki so povezani z njuno napravo.

Najbolj znani žrtvi, ko so v javnost prišli intimni posnetki, sta Tommy Lee in Pamela Anderson, prav o tem pa govori tudi film Vroči posnetki, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Cameron Diaz in Jason Segel. Njuna zgodba je fiktivna, kot so za revijo GQ pojasnili v podjetju Apple, pa se scenarij v resnici niti ne bi mogel zgoditi.

Cameron Diaz in Jason Segel v filmu Vroči posnetki.
Cameron Diaz in Jason Segel v filmu Vroči posnetki.
FOTO: Profimedia

"Videe je res mogoče naložiti v oblak, a je tam samo kot 'rezerva'. Ne morete ga deliti z nikomer. Nihče ne more vstopiti v vaš oblak in gledati vaših videov," je za GQ povedal strokovnjak, ki je pojasnil, da v oblak ne morete nečesa naložiti ponesreči: "Da bi si vaše posnetke v oblaku lahko ogledali tudi drugi, morate imeti posebne nastavitve. Kot pri deljenju videa v živo."

Nezgoda, kot se torej pripeti glavnima junakoma v filmu Vroči posnetki, ni mogoča, zabavne prigode, ki so si jih zamislili v scenariju, pa si lahko ogledate ob 20. uri na POP TV.

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