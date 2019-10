Sneg, mraz, lakota, pomanjkanje streliva, oblačil in opreme. Zgodba o 500 partizanih, ki so se na Menini planini postavili po robu 12.000 glavi nemški diviziji in se na koncu prebili iz sovražnega obroča, prihaja v kinematografe. Do premiere slovenskega partizanskega filma Preboj, v katerem v glavni vlogi nastopa Domen Valič, nas loči le še nekaj dni.