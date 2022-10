Leta 1958 se je v reaktorju Vinča v Srbiji zgodila jedrska nesreča. Šest ljudi je bilo hudo poškodovanih, rešili so jih v Parizu - prvič sploh - s presaditvijo kostnega mozga, ki so ga darovali Parižani. Zgodba se je dotaknila igralca in režiserja Dragana Bjelogrlića, ki se je po šestih letih priprav lotil filma Verižna reakcija - te dni tudi v slovenskem reaktorju.