Zgodil se je trenutek, ki je spremenil vse

Ljubljana, 23. 02. 2026 18.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Petar

Dekleta v vili Sanjskega moškega vse bolj odkrito izražajo svoja čustva in premlevajo pretekle zmenke. Brezskrbnega vzdušja ekip je konec, zdaj lahko vsak sanjski moški na zmenek povabi katero koli tekmovalko želi. Intimni pogovori razkrivajo dvome o prihodnosti, a eden izmed trenutkov na zmenku bo nepričakovano spremenil vse odnose v vili.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Po mesecu dni skupnega bivanja postaja vzdušje v vili resnejše kot kadar koli prej. Dekleta odkrito premlevajo zmenke preteklih dni, priznavajo spremembe v svojih čustvih in si vse pogosteje zastavljajo vprašanje, ali je napočil čas, da se začnejo boriti za drugega sanjskega moškega.

Sanjske ženske
Sanjske ženske
FOTO: VOYO

Pogovori so vse bolj neposredni. Ena izmed kandidatk brez oklevanja prizna, da bi ob morebitni izbiri ostala zvesta svoji prvi odločitvi, druga odkrito pove, da bi se odločila za drugega. Tretja pa vse preseneti z izjavo, da bi priložnost dala drugemu sanjskemu, saj se ji zdi – izjemno privlačen.

Odslej ni več ekip in vsak sanjski lahko na zmenek povabi kogar koli želi. Nova pravila nekaterim prinašajo olajšanje, drugim pa nemir, saj se za razdelitvami ni več mogoče skrivati.

Na skupinskih zmenkih čustva privrejo na dan. Eden izmed sanjskih čas preživlja v bolj intimnem vzdušju, kjer se odpirajo resna vprašanja o prihodnosti, odnosih na daljavo in življenjskih načrtih. Prav tam se zgodi trenutek, ki bo za vedno spremenil razmerja v vili.

Medtem druga stran uživa v adrenalinskem izzivu in sproščenem humorju, a tudi tam ne manjka dvomov o pravi naravi odnosa – gre zgolj za prijateljstvo ali morda za nekaj več?

Po vrnitvi v vilo ena izmed deklet razmišlja o odhodu, saj se ne želi več sprijazniti z vlogo tiste, ki čaka. Druga skriva podrobnosti večera, a njena sreča razkrije več, kot bi si želela. Tretja pa odkrito prizna, da se sprašuje, ali vse to sploh še sodi v njeno življenje.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
