Zgodovina se ponavlja: Tom Felton bo zopet zaigral Draca Malfoya

Tom Felton se vrača na Bradavičarko. Na Broadwayu bo namreč ponovno upodobil Draca Malfoya v predstavi Harry Potter and the cursed child . S tem se bo omenjeni predstavi prvič pridružil član izvorne igralske zasedbe filmske franšize Harry Potter, ob tem pa bo to Feltonov broadwayjski prvenec.

"Sodelovanje v filmih o Harryju Potterju je ena največjih časti v mojem življenju. Priključitev tej predstavi bo zame sklenitev kroga. Nerealno je stopiti nazaj v te čevlje - in seveda v njegove ikonične platinasto svetle lase - in navdušen sem, da bom lahko spremljal njegovo zgodbo," je dejal Felton.

Zgodba se dogaja 19 let po zadnjem fantazijskem romanu o Harryju Potterju, ko so Draco, Harry, Ron in Hermiona odrasli starši, ki svoje otroke pošiljajo na Bradavičarko. Felton se bo broadwayjski predstavi, ki je sprva navduševala na londonskem West Endu, pridružil 11. novembra, v njej pa bo nastopal do 22. marca prihodnje leto. Omenjena predstava je sicer najdonosnejša broadwayjska predstava, ki ni muzikal. Od premiere leta 2016 v Londonu so zanjo prodali že več kot 10 milijonov vstopnic.