Zgroženi odzivi ob pogledu na Zaca Efrona: Prenehaj z botoksom

Zvezdnik Zac Efron bo prihodnje leto v filmu Iron Claw predstavil zgodbo, posneto po življenju rokoborca Kevina Von Ericha , prvi prizori iz napovednika pa so v javnosti zanetili požar govoric. Še pred izidom napovednika so bili ljudje presenečeni nad Zacovo preobrazbo, ki za potrebe filma ni pridobil samo cele gore mišic, ampak je postal neprepoznaven tudi njegov obraz. "Videti je kot princ Farquhar iz Shreka," je le eden izmed mnogih negativnih komentarjev o zvezdniku, ki se te dni množijo na družbenih omrežjih.

Efron se je zaradi igralske kariere seveda že kdaj prej spustil v preobrazbo in pridobil kilograme oziroma jih izgubil, a tokrat so oboževalci prepričani, da je zaplaval v svet plastičnih operacij. Njegov obraz naj bi bil namreč 'deformiran' in popolnoma drugačen kot pred leti – ima čudne obrazne poteze, prav tako izstopa nova podoba njegove čeljusti.

A Zac govorice, da je stopil pod nož, zanika. Njegov obraz naj bi bil drugačen zaradi hude nesreče, ki jo je utrpel in mu je zmlela čeljust. Pripetila se je namreč med tem, ko je tekel po hiši in mu je spodrsnilo na paru nogavic, da je padel in zadel z obrazom ob granitno fontano. Zato so mu kirurgi morali čeljust rekonstruirati.

V intervjujih je Zac povedal, da so se mu po rekonstrukciji obraza povečale čeljustne mišice. Preprosto so postale mišice velike, zelo velike, je povedal in dodal, da je klicala celo mati in vprašala, če je imel plastično operacijo. Na negativne komentarje pa odgovarja: "Če bi se mi zdelo pomembno vse, kar se o meni govori, ne bi nikoli mogel opravljati tega poklica."