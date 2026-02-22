Žirija Berlinala nagradila Kozmonavte

Kitajski kratki film Kleptomanija režiserja Jingkai Qu je prejel nagrado Cupra, srebrnega medveda je prejel ameriški kratki dokumentarni film Ženski prostor je vsepovsod režiserke Fanny Texier , zlatega medveda pa je prejel francosko-romunsko-libanonski film Otrok nekega dne režiserke Marie-Rose Osta .

Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. Leo Černic je tudi scenarist, glavni animator filma, zanj pa je ustvaril tudi likovno podobo.

Pri filmu sodelujejo še: avtorja glasbe Amos Cappuccio in Andrea Marazzi, montažerka Iva Kraljević, za barvno paleto in ozadja je poskrbela Sara Moschini, oblikovalec zvoka je Samo Jurca. Producentka filma je Tina Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film. Koproducenta filma sta Jožko Rutar in David Cej iz produkcijske hiše Staragara.IT (Italija) in RTV Slovenija. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, MIC - Generalnega direktorata za film in avdiovizualno produkcijo, Avdiovizualnega regijskega sklada Furlanije-Julijske krajine, Ustvarjalne Evrope MEDIA in Re-Act. Prodajni agent filma je Miyu Distribution iz Francije.