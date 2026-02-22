Naslovnica
Film/TV

Žirija Berlinala nagradila Kozmonavte

Berlin, 22. 02. 2026

Avtor:
K.Z.
Leo Černič je slovensko-italijanski filmski ustvarjalec.

Kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica se iz 76. Berlinala vrača z eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu. Tričlanska žirija je film nagradila s kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado.

Kitajski kratki film Kleptomanija režiserja Jingkai Qu je prejel nagrado Cupra, srebrnega medveda je prejel ameriški kratki dokumentarni film Ženski prostor je vsepovsod režiserke Fanny Texier, zlatega medveda pa je prejel francosko-romunsko-libanonski film Otrok nekega dne režiserke Marie-Rose Osta.

Film Kozmonavti z Berlinala odhaja z nagrado.
Film Kozmonavti z Berlinala odhaja z nagrado.
FOTO: Slovenski filmski center

Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. Leo Černic je tudi scenarist, glavni animator filma, zanj pa je ustvaril tudi likovno podobo.

Pri filmu sodelujejo še: avtorja glasbe Amos Cappuccio in Andrea Marazzi, montažerka Iva Kraljević, za barvno paleto in ozadja je poskrbela Sara Moschini, oblikovalec zvoka je Samo Jurca. Producentka filma je Tina Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film. Koproducenta filma sta Jožko Rutar in David Cej iz produkcijske hiše Staragara.IT (Italija) in RTV Slovenija. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, MIC - Generalnega direktorata za film in avdiovizualno produkcijo, Avdiovizualnega regijskega sklada Furlanije-Julijske krajine, Ustvarjalne Evrope MEDIA in Re-Act. Prodajni agent filma je Miyu Distribution iz Francije.

Leo Černič je slovensko-italijanski filmski ustvarjalec.
Leo Černič je slovensko-italijanski filmski ustvarjalec.
FOTO: Slovenski filmski center

Leo Černic je slovensko-italijanski filmski ustvarjalec, diplomiran filmski in televizijski režiser. Po Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je svoje znanje nadgradil na področju animacije z diplomo v Eksperimentalnem filmskem centru v Torinu. Deluje kot neodvisni avtor animiranih filmov, posvečen čudaškim, navihanim likom in njihovim ranljivostim ter ustvarja zgodbe, ki prepletajo humor, toplino in absurd.

Nov uspeh slovenskega filma na Berlinalu.
Nov uspeh slovenskega filma na Berlinalu.
FOTO: Slovenski filmski center

Slovenski kratki filmi so v zadnjih letih redni kandidati za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Leta 2024 si je kandidaturo priborila Barbara Zemljič za film Kako sem se naučila obešati perilo, Urška Djukič pa se je z Babičinim seksualnim življenjem uvrstila med pet nominiranih filmov in tudi prejela nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film leta 2022.

berlinale nagrade kozmonavti

Berlinale bodo zaključili s podelitvijo nagrad

bibaleze
