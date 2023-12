Žiriji festivala v Cannesu bo predsedovala Greta Gerwig

"Obožujem filme – rada jih snemam, rada jih gledam, rada govorim o njih," je dejala režiserka v izjavi.

Poleg filma Barbie, ki so ga označili za živahno feministično satiro o liniji plastičnih punčk, je režirala tudi drami Lady Bird in Čas deklištva. Trenutno pripravlja adaptacijo Zgodb iz Narnije. Zaigrala je v več kot dveh ducatih filmov.

Kot sta ocenila predsednica festivala Iris Knobloch in festivalski predstavnik Thierry Fremaux, je Greta Gerwig odlična izbira, saj "drzno uteleša prenovo svetovne kinematografije". "Onkraj sedme umetnosti je tudi predstavnica obdobja, ki podira meje in meša žanre ter s tem povzdiguje vrednote inteligence in humanizma," sta dodala.

Predsednico žirije so organizatorji festivala v Cannesu razglasili kmalu po tem, ko so to storili organizatorji nekaj let mlajšega filmskega festivala v Berlinu. Ta bo v 74. izdaji potekal februarja, na čelo žirije tekmovalnega programa pa so prav tako izbrali žensko – 40-letno kenijsko igralko Lupito Nyong'o, znano iz filmov 12 let suženj in Črni panter.

Filmski festival v Cannesu z izbiro Grete Gerwig izpostavlja tudi svoje nadaljnje vezi z močno ameriško filmsko industrijo.