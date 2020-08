Živalski vrt Kralja tigrov dokončno zaprl vrata

Zatočišče za divje mačke, ki je postalo znano zaradi svojega nenavadnega lastnika Joeja Exotica, je zaprlo vrata. Delovanje živalskega vrta so gledalci spoznali v dokumentarni mini seriji 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness', že v času snemanja serije pa se je objekt boril s finančnimi težavami in se pogosto znašel pred zaprtjem. Sedaj je novico javnosti sporočil Exoticov nasprotnik in lastnik parka Jeff Lowe.

Živalski vrt Joeja Exotica je prevzel Jeff Lowe, ki je z Kraljem tigrov najprej poslovno sodeloval, nato pa postal njegov nasprotnik, je na družbenem omrežju Facebook javnosti sporočil, da se objekt zapira. Greater Wynnewood Exotic Animal Park, kot ga je imenoval, se je za obiskovalce zaprl, prepoved vstopa pa naj bi začela veljati s trenutkom objave.

Jeff Lowe je javnosti sproročil, da se živalski vrt, ki so ga gledalci spoznali v priljubljeni seriji, zapira.

''Fenomen Kralja tigrov je vsekakor spremenil življenja vseh nas,''se je pričel zapis na njihovi uradni strani. Poudarili so, da so se morali v času delovanja boriti s številnimi preprekami: ''Živalski vrt je bil in bi najverjetneje ostal še vedno glavna tarča vsakega norca in pobesnelega aktivista ter borca za pravice živali na svetu, vendar smo na to pripravljeni. Od danes naprej živalski vrt zapira svoja vrata, obvestilo stopa v veljavo s tem trenutkom.''

Joe Exotic trenutno prestaja 22-letno zaporno kazen, za njegove tigre pa skrbi njegov nasprotnik.

Lowe se je v času delovanja objekta boril z oblastmi ter aktivisti in ob tem povedal, da so bili deležni neprestanih obiskov inšpektorjev, obiskali naj bi jih kar petkrat v kratkem času. Inšpektorji so se po njegovih besedah vdali pritiskom PETA-e (neprofitna organizacija, ki se bori za pravice živali, op. a.), ki je nanj vršila konstanten pritisk in nadaljevala z lažnimi obtožbami proti njemu.''V ameriški zvezni državi Oklahoma je lastništvo eksotičnih živali povsem zakonito. Bodite prepričani, da bo za vse živali še naprej odlično poskrbljeno in mačke tako posledično ne bodo več predmet inšpekcijskih pregledov ali vohunov PETA-e.''