Film/TV

Življenje Fride Kahlo in Diega Rivere prihaja na male zaslone

Los Angeles, 17. 03. 2026 13.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Frida Kahlo in Diego Rivera

Ameriški ponudnik pretočnih storitev je napovedal televizijsko serijo o življenju znane mehiške umetnice Fride Kahlo in njenega življenjskega sopotnika, mehiškega slikarja Diega Rivere. Ta bo prikazala, kako je politično, družbeno in umetniško okolje vplivalo na njuno ljubezen in delo. Naslov in datum izida še nista znana.

Kot piše na uradni spletni strani ponudnika pretočnih storitev, bo serija, povedana z intimnega vidika golobice in slona, kot so ju zaradi njunega burnega življenja mnogi imenovali, sledila zgodbi ženske, ki ne želi biti zgolj muza in se odloči izpovedati svojo različico bolečine. Sledila bo tudi zgodbi moškega, ki se kljub protislovjem v sebi bori za ohranitev svojega ustvarjalnega genija. Razkrila bo, kako je njun odnos postal motor, bojišče in javni spektakel. "Televizijska serija je zgodba o bombi, zaviti v svilo; bombi, ki sta onadva, Mehika in neizogibno ves svet," še piše.

Režijo so zaupali filmskima ustvarjalcema Patricii Riggen in Gabrielu Ripsteinu, producentka je Monica Lozano iz produkcijske hiše Alebrije Producciones.

Serija, ki bo prirejena po biografiji znane mehiške umetnice izpod peresa Francozinje Claire Berest, pod vodstvom glavne scenaristke Maree Renee Prudencio, opominja, da nas kljub minevanju časa še vedno ženejo iste sile: izredno močna želja po življenju, ljubezen brez polovičarstva in iskanje načina, kako s pomočjo umetnosti predelati bolečino.

