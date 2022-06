Življenje Kevina Spaceyja bo prikazano v dokumentarcu

Kevin Spacey si je s svojo kariero in obtožbami, ki so ga doletele zaradi spolnih zlorab, prislužil dokumentarec v dveh delih. Spacey Unmasked, kot se bo imenovala dokumentarna serija, bo prikazala igralčevo življenje od njegovega otroštva, nastopanja na Broadwayskih deskah, uspeha na filmskih platnih in nato strmega padca njegove kariere, ki se je zgodil po tem, ko so ga doletele obtožbe napeljevanja, spolnih zlorab in nasilja.

Igralec Kevin Spacey bo dobil dokumentarec, ki bo iz dveh delov. Zvezdnik se bo tako pridružil četici drugih kolegov, o katerih so bili posneti dokumentarni filmi, ki se osredotočajo na njihovo življenje in propad uspešne kariere, ker so se znašli pod plazom obtožb zlorab in spolnega nasilja.

icon-expand Kevin Spacey je že odpotoval v London. FOTO: Profimedia

Dokumentarna serija bo skozi oči forenzikov predstavila igralčevo življenje, režiserka Kira Phillips pa je povedala, da bo prikazan tudi razplet dveh sojenj, ki igralca še čakata - civilna tožba igralca Anthonyja Rappa, ki se bo oktobra odvijala na sodišču v New Yorku, in sojenje v Združenih državah, kjer trije moški igralca obtožujejo spolnih zlorab. "Kevin Spacey je eden najbolj spoštovanih in občudovanih igralcev našega časa. Njegova briljantnost mu je prinesla dva oskarja in mnoge druge nagrade. Požel je pohvale kritikov na obeh straneh Atlantika in postal ena najbolj znanih figur kulturnega življenja v Londonu. Zgodbe filmov, ki so eni izmed najbolj ikoničnih, so zasenčile obtožbe zlorab in bodo svoj epilog dobile na sodišču," je povedala izvršna producentka dokumentarnega filma Dorothy Byrne.