Življenje po Obalni straži: Nekdanji odvisniki, zaporniki in ljubimci

V eni od najbolj priljubljenih serij devetdesetih let so se pojavili liki, ki danes veljajo za ikonične. Rdeče kopalke in popolna telesa so mnoge gledalce navdušili do te mere, da se po tridesetih letih od predvajanja prvega dela te kultne nadaljevanke še danes z veseljem spominjajo. Številne pa zanima, kam je po predvajanju zaneslo glavne igralce.

Pamela Anderson - C. J. Parker

Mnogi oboževalci serije so se pogosto spraševali, kaj bi sploh bila Obalna straža, če se v njej ne bi pojavila C. J. Parker, ki jo je upodobila sedaj 52-letna Pamela Anderson. V seriji je bila del igralske ekipe med letoma 1992 in 1997, za vsako epizodo pa je prejela honorar v vrednosti 250 tisoč evrov."To življenjsko obdobje je zame eno najljubših. Dobivala sem veliko denarja za to, da se zabavam in tekam po plaži,"je o dnevih na snemanju povedala priljubljena igralka.

Yasmine Bleeth – Caroline Holden

51-letna Yasmine Bleethje nekoč veljala za eno najbolj privlačnih zvezdnic na svetu. Nato se je umaknila iz sveta zabavne industrije, saj naj bi imela vsega dovolj. Spominjamo se je kot seks simbola s plaže, vse to pa je danes samo še bled spomin. V kliniko za zdravljenje odvisnosti se je prvič prijavila leta 2000, tam pa je spoznala tudi sedanjega soproga. Po letu dni je doživela prometno nesrečo, policija pa je v njenem avtomobilu našla paketke kokaina, igralka se je posledično znašla za rešetkami. Po treh letih je javnosti naznanila, da se je rešila odvisnosti.

David Chokachi - Cody Madison