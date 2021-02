Življenje Vigga Mortensena inspiracija za nov film o demenci

"V moji družini je bilo prisotne ogromno demence, to stanje sem opazoval leta in leta, prisoten pa sem bil tudi kot skrbnik oseb, ki zaradi te bolezni trpijo. To mi je pomagalo, da sem lahko spisal scenarij z likom, kot je Willis, in vključil tudi njegovo dojemanje okolice in ljudi," je povedal igralec. Nekatere scene iz filma so navdahnili prav dogodki iz njegovega resničnega življenja, med drugim je vključil tudi določene fraze, drobce pogovorov, ki jim je bil priča tudi sam, medtem ko je skrbel za starša.

Mortensen, ki je bil kar trikrat nominiran za prestižnega oskarja, je razložil, da je želel to bolezen prikazati na specifičen način:"Opazovalci, skrbniki, vsi so v teh situacijah zelo zmedeni, vendar je prav to, kar je prikazano, točno to, kar se dogaja in kar ti ljudje doživljajo. Je izredno zapleteno. Moraš iznajti način, da si prilagodljiv, in obenem žrtvovati svoj ego in preprečiti, da bi obolele med komunikacijo vedno znova popravljal."