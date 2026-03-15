'Življenjska zgodba Nikole Tesle me je pretresla, zato si zasluži film'

Izumi Nikole Tesle nam danes lajšajo življenje, a nekatere stvari, ki jih je sam ustvaril, se nam zdijo preveč samoumevne. Njegovo delo in življenje si zato zaslužita posebno zgodbo, zato se je Janja Glogovac odločila, da o enem največjih genijev sveta posname film. "Sama sem bila fascinirana nad njim kot osebo in nad tem, kar nam je prinesel in kaj vse jemljemo za samoumevno," je povedala o delu z naslovom Nikola Tesla: Valovi prihodnosti.

Režiserka Janja Glogovac se je odločila o Nikoli Tesli posneti film. FOTO: Sandi Fišer

Režiserka je priznala, da se jo je zgodba Hrvata osebno dotaknila. "Prizadela me je njegova življenjska zgodba in to, kako je na koncu umrl sam, brez denarja in pozabljen. Da se je moral zadnja leta svojega življenja boriti za svoje izume na sodišču. Vse to me je pretreslo in me spodbudilo, da o njem naredim film, da ga ljudje spoznajo. Da se tudi mladi začnejo učiti o njem v šolah, za kar si prizadevajo tudi v Ameriki," je razkrila o filmu, ki je nedavno doživel premiero v ljubljanski Odiseji.

Film so predvajali v ljubljasnki Odiseji. FOTO: Sandi Fišer

A zakaj prav Nikola Tesla, od kod ideja in kaj je v ozadju? "Nikola Tesla je eden največjih umov, genijev našega časa in se mi zdi, da je bil v življenju zelo spregledan. Zato se mi je zdelo pomembno, da naredim film o njem, da se več izve o njegovih delih, njegovem življenju in kaj vse je prispeval k našemu življenju. Brez njega ne bi imeli tako sproščenega življenja, kot ga imamo danes. Ne bi bili tako povezani, saj je poskrbel tako za električno energijo, komunikacijo, radio in daljinsko upravljanje. In še veliko več," je povedala režiserka.

Kot je priznala režiserka, ki ji je lažje stati za kamero kot pred njo, ga vseeno ne razumemo povsem, zato se je odločila k sodelovanju povabiti številne znanstvenike, ki so ji pomagali razumeti, kako je razmišljal. "Bil je pionir obnovljivih virov, veliko je naredil in raziskoval na tem področju od pridobivanja elektrike iz vodnih, sončnih in vetrnih virov. Njegov največji izum oziroma vizija je bila brezžični prenos energije, ki je še danes tabu tema oziroma je ne razumemo najbolje, na kakšen način je on to želel vzpostaviti. V svojem filmu sem se zelo poglobila v raziskovanje, na kakšen način je on to želel vzpostaviti. Povabila sem različne znanstvenike, ki so mi iz različnih pogledov pomagali predstaviti celotno temo in na kakšen način je on razmišljal. Ni bil le izumitelj, bil je velik vizionar. Vse njegove ideje še niso prišle v svet," je prepričana.

Premiera filma Nikola Tesla: Valovi prihodnsoti Sandi Fišer

Pa ne le znanstveniki, sodelovala so tudi svetovno znana imena, kot sta Marina Abramović in Leonardo DiCaprio. "Izbirala sem ljudi, ki so veliko naredili v svojem življenju in delu ter so zelo povezani s Teslo na tak ali drugačen način. DiCaprio recimo promovira obnovljive vire in čist planet, zato sem ga v takem smislu vključila v film. Marina je naredila določene predstave na temo Tesle, njen brat Velimir Abramović pa je eden največjih poznavalcev Nikole v Srbiji. V filmu je tudi Gramatik, ki na svojih koncertih promovira Nikolo in s tem ozavešča mlade, kdo je bil," je dejala.