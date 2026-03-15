Film/TV

'Življenjska zgodba Nikole Tesle me je pretresla, zato si zasluži film'

Ljubljana, 15. 03. 2026 12.45 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver K.A.
janja glogovac

Nikola Tesla je bil eden največjih genijev, kateremu se lahko zahvalimo za marsikatero stvar, ki nam v današnjem svetu lajša življenje. A njegova prva vrednost je bila spregledana, njegova življenjska zgodba pa tako žalostna, da se je Janja Glogovac odločila, da si zasluži film. Režiserka je zato kar 10 let ustvarjala film kot poklon enemu največjih umov sveta.

Izumi Nikole Tesle nam danes lajšajo življenje, a nekatere stvari, ki jih je sam ustvaril, se nam zdijo preveč samoumevne. Njegovo delo in življenje si zato zaslužita posebno zgodbo, zato se je Janja Glogovac odločila, da o enem največjih genijev sveta posname film. "Sama sem bila fascinirana nad njim kot osebo in nad tem, kar nam je prinesel in kaj vse jemljemo za samoumevno," je povedala o delu z naslovom Nikola Tesla: Valovi prihodnosti.

Režiserka Janja Glogovac se je odločila o Nikoli Tesli posneti film.
FOTO: Sandi Fišer

Režiserka je priznala, da se jo je zgodba Hrvata osebno dotaknila. "Prizadela me je njegova življenjska zgodba in to, kako je na koncu umrl sam, brez denarja in pozabljen. Da se je moral zadnja leta svojega življenja boriti za svoje izume na sodišču. Vse to me je pretreslo in me spodbudilo, da o njem naredim film, da ga ljudje spoznajo. Da se tudi mladi začnejo učiti o njem v šolah, za kar si prizadevajo tudi v Ameriki," je razkrila o filmu, ki je nedavno doživel premiero v ljubljanski Odiseji.

Film so predvajali v ljubljasnki Odiseji.
FOTO: Sandi Fišer

A zakaj prav Nikola Tesla, od kod ideja in kaj je v ozadju? "Nikola Tesla je eden največjih umov, genijev našega časa in se mi zdi, da je bil v življenju zelo spregledan. Zato se mi je zdelo pomembno, da naredim film o njem, da se več izve o njegovih delih, njegovem življenju in kaj vse je prispeval k našemu življenju. Brez njega ne bi imeli tako sproščenega življenja, kot ga imamo danes. Ne bi bili tako povezani, saj je poskrbel tako za električno energijo, komunikacijo, radio in daljinsko upravljanje. In še veliko več," je povedala režiserka.

Preberi še Želel brezplačno elektriko za vse, a so ga zatrli: drama v življenju briljantnega uma

Kot je priznala režiserka, ki ji je lažje stati za kamero kot pred njo, ga vseeno ne razumemo povsem, zato se je odločila k sodelovanju povabiti številne znanstvenike, ki so ji pomagali razumeti, kako je razmišljal. "Bil je pionir obnovljivih virov, veliko je naredil in raziskoval na tem področju od pridobivanja elektrike iz vodnih, sončnih in vetrnih virov. Njegov največji izum oziroma vizija je bila brezžični prenos energije, ki je še danes tabu tema oziroma je ne razumemo najbolje, na kakšen način je on to želel vzpostaviti. V svojem filmu sem se zelo poglobila v raziskovanje, na kakšen način je on to želel vzpostaviti. Povabila sem različne znanstvenike, ki so mi iz različnih pogledov pomagali predstaviti celotno temo in na kakšen način je on razmišljal. Ni bil le izumitelj, bil je velik vizionar. Vse njegove ideje še niso prišle v svet," je prepričana.

Pa ne le znanstveniki, sodelovala so tudi svetovno znana imena, kot sta Marina Abramović in Leonardo DiCaprio. "Izbirala sem ljudi, ki so veliko naredili v svojem življenju in delu ter so zelo povezani s Teslo na tak ali drugačen način. DiCaprio recimo promovira obnovljive vire in čist planet, zato sem ga v takem smislu vključila v film. Marina je naredila določene predstave na temo Tesle, njen brat Velimir Abramović pa je eden največjih poznavalcev Nikole v Srbiji. V filmu je tudi Gramatik, ki na svojih koncertih promovira Nikolo in s tem ozavešča mlade, kdo je bil," je dejala.

Preberi še V dokumentarnem filmu o življenju Nikole Tesle številna znana imena

Film je sicer v angleščini, a nekaj je tudi v slovenščini, hrvaščini in srbščini. "Do sedaj smo ga predstavili v Sloveniji, bomo pa šli tudi na mednarodni trg. Upamo, da ga bomo predstavili v čim več državah. Predhodnik filma je bil denimo že predstavljen v Ameriki in Kanadi," je razkrila in za konec dodala, da je film nastajal skoraj 10 let: "Dokumentarec smo snemali kar nekaj časa. Že samo raziskovanje teme je trajalo pet let, tri leta smo snemali in dve leti delali v postprodukciji. Snemali smo tako v Ameriki kot tudi v Evropi. Potrebovali smo veliko ljudi, zato je bilo potrebno veliko organizacije."

nikola tesla film dokumentarni film janja glogovac navdih

Oskarji: kaj pravijo napovedi?

bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
