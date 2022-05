Zlata palma na filmskem festivalu v Cannesu za film Triangle of Sadness

Drugo najpomembnejšo nagrado, grand prix, je žirija pod vodstvom francoskega igralca Vincenta Lindona prisodila filmoma Eo in Le Otto Montagne. V filmu Eo 84-letni poljski režiser Jerzy Skolimowski spremlja osla od cirkusa do klavnice. Avtor, velik zagovornik živali, je v Cannesu sodeloval prvič leta 1972. Film Le Otto Montagne (The Eight Mountains) pa je zgodba o življenjskem prijateljstvu med dečkoma, ki se srečata v podeželski vasi, belgijskih zakoncev Felixa Van Groeningena in Charlotte Vandermeersch.

Za najboljšo igralko je bila razglašena iranska igralka Zar Amir Ebrahimi za vlogo v filmu Holy Spider. V filmu, ki ga je režiral dansko-iranski režiser Ali Abbasi igra neustrašno novinarko, ki poskuša razrešiti primer serijskih umorov prostitutk v svetem mestu Mašhad. "Zgodba ni bila lahka, bila je ponižujoča (...), bila je tema, a je bil film. Zdaj stojim pred vami v noči veselja," je povedala ob prejemu nagrade.

Za najboljšega igralca je bil izbran južnokorejski igralec Song Kang-ho za vlogo v filmu Broker. Film govori o ženski, ki odda nezaželenega otroka v "predal za posvojitev". Igralec, ki je zaigral tudi v z oskarjem in francoskim kipcem nagrajenem filmu Parazit, v filmu upodablja posrednika, ki poskuša dojenčka prodati družini. To je prvi južnokorejski celovečerni film, ki ga podpisuje japonski režiser Hirokazu Koreeda.

Žirija je letos s posebno nagrado ovenčala belgijska režiserja Jean-Pierre in Luc Dardenne, ena redkih, ki sta zlato palmo osvojila dvakrat, najprej leta 1999 za Rosetto, nato še leta 2005 za dramo Otrok. Letos sta se predstavila s filmom Tori and Lokita o prijateljstvu afriških najstnikov, izgnanih v Belgijo. Nagrado za najboljšega režiserja je prejel Park Chan-wook za film Decision to Leave, za najboljši scenarij pa je bil nagrajen Tarik Saleh s filmom Boy from Heaven.

V glavnem tekmovanju so bila letos tudi nekatera razvpita imena, kot sta kanadski mojster grozljivke David Cronenberg s filmom Crimes of the Future in kontroverzni ruski režiser Kiril Serebrenikov s filmom o skladatelju Čajkovskem. Pet tekmovalnih filmov je bilo delo režiserk.