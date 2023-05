Zlata palma za film Anatomy of a Fall režiserke Justine Triet

Na 76. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Anatomy of a Fall francoske režiserke Justine Triet. Veliko nagrado žirije – grand prix, ki je druga najpomembnejša nagrada, je prejel film The Zone of Interest v režiji Jonathana Glazerja. V konkurenci za nagrado je bilo letos 21 filmov.

Zlata palma za film Anatomy of a Fall je na filmskem festivalu v Cannesu romala v roke režiserki Justine Triet, ki je šele tretja ženska, ki je prejela glavno nagrado na omenjenem filmskem festivalu. V filmu Anatomy of a Fall je v vlogi vdove, obtožene umora svojega moža, zaigrala nemška igralka Sandra Hüller, ki je igrala tudi v filmu britanskega režiserja Jonathana Glazerja The Zone of Interest po romanu Martina Amisa; v slednjem je upodobila soprogo poveljnika Auschwitza. The Zone of Interest je na festivalu prejel veliko nagrado žirije – grand prix, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala.

Zlata palma v Cannesu za film Anatomy of a Fall režiserke Justine Triet.

Nagrado za najboljšo režijo je prejel v Vietnamu rojeni francoski režiser Tran Anh Hung za film The Pot-au-Feu. Nagrado žirije pa je prejel film Fallen Leaves finskega režiserja Akija Kaurismakija. Kultni finski režiser se je z njim sicer tokrat v Cannesu petič potegoval za zlato palmo. Za scenarij je bil nagrajen Yuji Sakamoto za film Monster, ki ga je režiral japonski režiser Hirokazu Kore-eda. Nagrado za najboljšo igralko je prejela turška igralka Merve Dizdar. V filmu About Dry Grasses, ki ga je režiral turški režiser Nuri Bilge Ceylan, je zaigrala v vlogi učiteljice. Nagrado za najboljšega igralca pa je prejel japonski igralec Koji Yakusho za film Perfect Days režiserja Wima Wendersa. Wenders je film posnel na Japonskem in v japonščini. Osredotočil se je na redkobesednega in malce asocialnega moškega v poznih srednjih letih, ki uživa v malih stvareh in gestah in je zadovoljen s službo čistilca tokijskih javnih stranišč.

