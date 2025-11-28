Svetli način
Zlata rola za Belo se pere na devetdeset: Smo veseli, ponosni in hvaležni

Ljubljana, 28. 11. 2025 18.15 | Posodobljeno pred 48 minutami

Le teden dni je potreboval film Belo se pere na devetdeset, da je osvojil svojo prvo zlato rolo - priznanje za preseženih 25 tisoč gledalcev. Dosežka se je razveselila celotna ekipa, tudi producent filma Aleš Pavlin, ki je za naš portal 24ur.com dejal, da je vesel, ponosen in hvaležen ter da ta zlata rola zagotovo ne bo edina, ki jo bo film osvojil.

Film Belo se pere na devetdeset je osvojil prvo zlato rolo, priznanje za preseženih 25 tisoč gledalcev. "Izjemno smo veseli te zlate role, ki zagotovo ne bo zadnja. Gre za izjemno nagrado občinstva, ki smo jo osvojili v rekordno hitrem času. To je velik obet za nadaljevanje filma, ki prejema odlične odzive s strani ljudi. Smo veseli, ponosni in hvaležni," nam je povedal producent filma Aleš Pavlin, ki se je ravno mudil na premiero filma v Brežicah. Premiere filma Belo se pere na 90 se bosta prvič udeležila tudi igralca Jurij Zrnec in Vladimir Tintor.

Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je že nekaj let eden najbolj prodajanih romanov, kot kaže, pa bo tudi nova slovenska kino uspešnica, ki je nastala po literarni predlogi. Zgodba se osredotoča na Bronjino odraščanje in mladost v 80. in 90. letih, ki je bilo zaznamovano s soočanjem z boleznijo in tragedijami. Film je že pred pohodom v kinematografih na svetovni premieri na Sarajevskem filmskem festivalu osvojil tretjo nagrado občinstva, na festivalu Liffe pa podrl rekord najhitreje razprodanega filma v 36-letni zgodovini festivala. Na Filmskem festivalu Herceg Novi sta nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo prejeli Anica Dobra in Lea Cok

Belo se pere na devetdeset je pretresljiv, duhovit in navdihujoč roman, ki opisuje življenjsko zgodbo pripovedovalke, odraščajoče v 70. in 80. letih. Njen otroški svet sestavljajo starši, brat Rok, babica Dada, tete in strici, pa benko, albert keksi, Oddaja o morju in pomorščakih, Gavrilović in prenos sarajevskih olimpijskih iger. A čeprav govori o naštetem, je avtobiografski roman predvsem pripoved o odraščanju, soočanju z izgubo in boleznijo, pripoved o udomačevanju strahu in vsem tistem, česar nočemo videti, dokler s tem nismo neizbežno soočeni.

eurosapiens
28. 11. 2025 18.53
+1
seveda ko morajo vsi osnovnošolci in srednješolci iti v okviru pouka obvezno na predstavo v kino ali gledališče in na podlagi tega dobijo toliko število gledalcev
sancta simplicitas
28. 11. 2025 19.05
Točno tako! S komerkoli sem se pogovarjal, ki je bral knjigo, je nad filmom razočaran! Promocija dela svoje - enako je bilo s Šepetom metulja in Vlogo za Emo. Zlate role, filmi pa manj kot povrpečni..
