Zlate maline: opravičilo 12-letni nominiranki za najslabšo igralko

Wilson je v daljši izjavi za javnost poudaril, da so mlado igralko že umaknili s seznama nominirancev, in priznal, da človek včasih nekatere odločitve sprejme, ne da bi o njih prej premislil. "Nikoli nismo nameravali pokopati nikogaršnje kariere. Vsi delamo napake, tudi mi. Naš moto se glasi, da mora vsak priznati svoja slaba dela in zavedamo se, da moramo v skladu s tem živeti tudi mi."

Med tistimi, ki so kritizirali nominacijo 12-letnice, je bil nekdanji otroški igralec Devon Sawa, ki je tvitnil: "Maline vodijo ljudje brez duše," in pojasnil, da lahko takšna nominacija na igralcu pusti posledice. Mlado igralko je podprl tudi igralec Julian Hilliard, ki je nastopil v filmih o super junakih. Zapisal je, da so maline navadno nesramne in brez morale, a da jih je nominacija otroka spustila na še nižjo stopnjo. "Ogabno in napačno," je dejanje komentiral 11-letni igralec in opozoril, da bi igralka zaradi nominacije lahko postala žrtev medvrstniškega nasilja.