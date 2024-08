Zlatega leoparda je v Locarnu prejel litovski film Toxic

Med filmi, ki so bili deležni velike pozornosti, so prikazali tudi gangstersko balado Death Will Come Christopha Hochhäuslerja, poetično-filozofski esej o puščavniku Bogancloch britanskega režiserja Bena Riversa, ki je nastal kot mednarodna koprodukcija, ter celovečerni film o osebi z duševnimi motnjami New Dawn Fades turškega režiserja Gürcana Kelteka, prav tako nastal z vložkom več držav.

Dobro sta bila sprejeta tudi filma iz Španije Salve Maria režiserke Mar Coll in Avstrije Mond v režiji Kurdwin Ayub, oba na temo žensk v stiski. Iz Južne Koreje so prikazali film By the Stream režiserja Hong Sangsooja, ki velja za zvezdo umetniškega filma, ki mu v Locarnu po tradiciji namenjajo precej pozornosti.

Festival v idiličnem mestu ob jezeru Maggiore vključuje tri tekmovalne sklope, poleg glavne mednarodne sekcije še sklopa, ki sta posvečena filmskim govoricam sedanjosti in možnim prihodnjim smerem filmske umetnosti. V celoti filme prikažejo v 11 sekcijah, med katerimi je tudi Locarno Kids Screenings, kamor se je letos uvrstil slovenski otroški film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika. Lani je v Locarnu zmagal igrani film Kritična cona iranskega režiserja Alija Ahmadzadeja.