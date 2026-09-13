Zlati beneški lev za danski film Nepoznana ženska

"Film govori o ženskem telesu kot bojišču in javni temi. Hkrati pa film pripoveduje zgodbo o ženskah, ki so nevidne, prezrte in brez glasu," je na slovesnosti povedala May el-Toukhy, ki je poleg sorežiserke filma Naza Rachel Szor edina režiserka letošnjega uradnega tekmovalnega programa.

Režiserka May el-Toukhy in igralka Laleh Marzban. FOTO: AP

Kot je za program Ars iz Benetk poročala Tesa Drev, je režiserka izhodišče za film imela v fotografiji, ki jo je našla iz obdobja tik po drugi svetovni vojni na Danskem. Na njej je bila prikazana gola ženska sredi ulice, z na kratko ostriženimi lasmi, ki je imela na telesu z rdečo barvo narisan kljukast križ. Tako so množično sramotili ženske, ki so med vojno imele ali domnevno imele intimne odnose z nemškimi vojaki. Kot je režiserka povedala na novinarski konferenci v Benetkah, gre za sramotno, zamolčano poglavje danske zgodovine. Njej pa se je zmes groze in erotičnega naboja, ki ju je ta fotografija izražala, zdela odlično izhodišče za film. V filmu spremljamo zgodbo ženske, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti – z vsemi sredstvi. Pri tem gre dobesedno in v slogu časa čez trupla. Film se sprašuje tudi o razrednih razlikah in preizprašuje nacionalni mit o dobrih Dancih, borcih za narod, je o filmu razmišljala Drev.

Yuvala Abrahama in Rachel Szor FOTO: AP

Posebna nagrada žirije je šla filmu Naza Yuvala Abrahama in Rachel Szor o izraelskem nasilju v Gazi. "Menimo, da zanikanje zločina prispeva k temu, da se ta nadaljuje. Zato je za nas res izjemno pomembno, da si ta film ogledajo Izraelci. To je naša država, ki izvaja ta zločina. Morali bi si ga ogledati Evropejci, zlasti tukaj v Italiji, saj vaša vlada in nemška vlada preprečujeta vsakršen pritisk na Izrael, ki bi temu lahko naredil konec," je ob prejemu nagrade povedal Abraham, ki je omenil še, da bi si Nazo morali ogledati tudi Američani, saj da njihova država v veliki meri financira morijo v Gazi. Naza z oskarjem nagrajenih izraelskih režiserjev za film Edina zemlja prikazuje množično pobijanje civilistov na območju Gaze. V film so vključeni pogovori s 24 anonimnimi žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe. Cilj je bil podrobneje izvedeti, kakšni so sistemi ubijanja in kako delujejo, je Abraham povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Maggie Gyllenhaal FOTO: AP