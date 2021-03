Prvi zlati globus azijski režiserki, nasploh šele drugi v ženske roke

"Hvala vsem, ki so mi omogočili, da počnem, kar imam rada. Zaljubila sem se v delanje filmov in pripovedovanje zgodb, saj nam dajejo priložnost, da se skupaj smejimo in jokamo, da se učimo drug od drugega in da imamo sočutje eden do drugega," je v solzah sreče povedala Zhaova, ki je predstavila zgodbo o prisilnih nomadih v času velike gospodarske krize v ZDA v filmu Nomadland . Ta temelji na knjigi Jessice Bruder .

Zlati globus v kategoriji najboljši dramski film je na 78. podelitvi zlatih globusov Združenja tujih dopisnikov Hollywooda prejel film Nomadland , kipec za režijo pa je šel drugič v zgodovini v ženske roke (prvič leta 1984 Barbri Streisand ), saj ga je prvič prejela ženska azijskega porekla, kitajska režiserka Chloe Zhao . Letos pa so bile v tej kategoriji prvič doslej nominirane skupaj tri ženske. Nominacijo sta dobili tudi Regina King (One Night in Miami) ter Emeral Fennell za Obetavno mladenko .

Med podeljevalci zlatih globusov so bili, na daleč, kajpak, tudi Awkwafina, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig in Renee Zellweger.

Za najboljšo žensko glavno vlogo v dramskem filmu je bila nominirana Frances McDormand , ki pa je nagrado prepustila Andri Day za vlogo slavne temnopolte pevke v filmu The United States vs. Billie Holiday. Posmrtni zlati globus so za vlogo trobentača v dramskem filmu Ma Rainey's Black Bottom namenili Chadwicku Bosemanu , ki je umrl pred pol leta umrl za rakom na črevesju, kipec pa je s čutnim govorom v njegovm imenu sprejela njegova vdova Taylor Simone Ledward .

Prireditev je že četrtič pod vodstvom komedijantk Amy Poehler in Tine Fey prek spleta potekala tako iz New Yorka kot Hollywooda. Za največjega poraženca podelitve je obveljal črno-beli film Davida Fincherja Mank o scenaristu Hermanu J. Mankiewiczu, ki ga je zaigral Gary Oldman. Film je kljub šestim nominacijam ostal brez zlatih globusov.

V kategorijah stranskih igralcev in igralk so zlate globuse prejeli Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Jodie Foster (The Mauritanian) in Gillian Anderson (Krona), najboljši tujejezični film je postal Minari, nagrada Cecila B. DeMilla je šla v roke legendarni Jane Fonda, najboljši animirani film je postal Soul, ki je prejel tudi globus za naj glasbo (Trent Reznor, Jon Batiste, Atticus Ross), med miniserijami pa je slavila Damin gambit, igralka Anya Taylor-Joy pa je prejela tudi globus za naj vlogo v miniseriji ali TV filmu. Za naj scenarij so nagradili film The Trial of Chicago 7.

V prenosu televizije NBC sta podelitev vodili komedijantki Amy Poehlerin Tina Fey, slednja iz Rockefellerjevega centra v New Yorku, Poehlerjeva pa iz hotela Beverly Hilton. Oboje je sicer potekalo v živo, s to razliko, da so občinstvo in nominiranci tokrat v pretežni meri ostali doma in nagrade sprejeli prek videopovezave.

Zlate globuse so letos zaradi pandemije podelili z zamudo, nominacije pa so pred tem objavili 3. februarja. Oskarje bodo prav tako podelili kasneje kot običajno, in sicer 25. aprila, letos, kot so napovedali, z več različnih lokacij, ne zgolj običajnega gledališča Dolby.