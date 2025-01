Zlati globusi 2024: slavila filma Emilia Perez in The Brutalist

Z novim letom smo vstopili tudi v sezono podeljevanja filmskih in televizijskih nagrad. Dolgo obdobje, ki ga bo marca zaključila podelitev oskarjev, so kot zmeraj odprli zlati globusi, ki počastijo tako dosežke na velikih kot malih zaslonih. Letos sta med filmi slavila muzikal Emilia Perez in zgodovinska drama The Brutalist, med televizijskimi kategorijami pa seriji Shōgun in Baby Reindeer.

V Los Angelesu se je odvila 82. podelitev zlatih globusov, na kateri ni manjkalo zvezdniške smetane. Na koncu večera so največji razlog za slavje imeli ustvarjalci filma Emilia Perez, ki so domov odnesli štiri kipce, ter ustvarjalci filma The Brutalist, ki so se zadovoljili s kipcem manj, torej tremi zlatimi globusi. Praznih rok so domov odšli ustvarjalci filmov Konklave in Anora. Med televizijskimi kategorijami sta slavili seriji Shōgun s štirimi in Baby Reindeer z dvema kipcema. Spodaj objavljamo seznam nagrajencev.

Zlati globusi FOTO: AP icon-expand

FILMI Najboljši film - drama: The Brutalist A Complete Unknown Konklave Dune: Peščeni planet, 2. del Nickel Boys September 5 Najboljši film - muzikal ali komedija: Anora Challengers Emilia Perez A Real Pain Substanca Žlehtnoba

Najboljša dramska igralka: Pamela Anderson - The Last Showgirl Angelina Jolie - Maria Nicole Kidman - Babygirl Tilda Swinton - The Room Next Door Fernanda Torres - I'm Still Here Kate Winslet - Lee

Najboljši dramski igralec: Adrien Brody - The Brutalist Timothee Chalamet - A Complete Unknown Daniel Craig - Queer Colman Domingo - Sing Sing Ralph Fiennes - Konklave Sebastian Stan - The Apprentice

Ekipa filma The Brutalist FOTO: AP icon-expand

Najboljša igralka v komediji ali muzikalu: Amy Adams - Nightbitch Cynthia Erivo - Žlehtnoba Karla Sofia Gascon - Emilia Perez Mikey Madison - Anora Demi Moore - Substanca Zendaya - Challengers Najboljši igralec v komediji ali muzikalu: Jesse Eisenberg - A Real Pain Hugh Grant - Heretic Gabriel LaBelle - Saturday Night Jesse Plemons - Kinds of Kindness Glen Powell - Hit Man Sebastian Stan - A Different Man Najboljša stranska igralka: Selena Gomez - Emilia Perez Ariana Grande - Žlehtnoba Felicity Jones - The Brutalist Margaret Qualley - Substanca Isabella Rossellini - Conclave Zoe Saldana - Emilia Perez Najboljši stranski igralec: Yura Borisov - Anora Kieran Culkin - A Real Pain Edward Norton - A Complete Unknown Guy Pearce - The Brutalist Jeremy Strong - The Apprentice Denzel Washington - Gladiator II

Demi Moore FOTO: AP icon-expand

Najboljši tujejezični film: All We Imagine as Light Emilia Pérez The Girl with the Needle I'm Still Here The Seed of the Sacred Fig Vermiglio Najboljši animirani film: Flow Vrvež v moji glavi 2 Memoir of a Snail Vaiana 2 Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Divja robotka Izjemni dosežek v filmski blagajni: Alien: Romulus Beetlejuice Beetlejuice Deadpool & Wolverine Gladiator II Vrvež v moji glavi 2 Twisters Žlehtnoba Divja robotka

Zoe Saldana FOTO: AP icon-expand

Najboljši režiser: Jacques Audiard, Emilia Pérez Sean Baker, Anora Edward Berger, Konklave Brady Corbet, The Brutalist Coralie Fargeat, The Substance Payal Kapadia, All We Imagine as Light Najboljši scenarij: Jacques Audiard, Emilia Pérez Sean Baker, Anora Brady Corbet in Mona Fastvold, The Brutalist Jesse Eisenberg, A Real Pain Coralie Fargeat, Substanca Peter Straughan, Konklave Najboljša izvirna pesem v filmu: Beautiful That Way, The Last Showgirl Compress/Repress, Challengers El Mal, Emilia Pérez Forbidden Road, Better Man Kiss the Sky, Divja robotka Mi Camino, Emilia Pérez Najboljša filmska glasba: Challengers Konklave The Brutalist Divja robotka Emilia Pérez Dune: Peščeni planet, 2. del

Ekipa serije Shōgun FOTO: AP icon-expand

TELEVIZIJA: Najboljša TV serija - drama Shōgun The Diplomat Mr. and Mrs. Smith Squid Game Slow Horses The Day of the Jackal Najboljša TV serija - komedija ali muzikal Hacks Abbott Elementary The Bear The Gentlemen Nobody Wants This Only Murders in the Building Najboljša kratka serija: Baby Reindeer Disclaimer Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story The Penguin Ripley True Detective: Night Country Najboljša televizijska igralka - drama Anna Sawai, Shōgun Kathy Bates, Matlock Emma D'Arcy, House of the Dragon Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith Keira Knightley, Black Doves Keri Russell, The Diplomat

Jessica Gunning FOTO: AP icon-expand

Najboljši televizijski igralec Hiroyuki Sanada, Shōgun Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent Gary Oldman, Slow Horses Eddie Redmayne, The Day of the Jackal Billy Bob Thornton, Landman Najboljša televizijska igralka - komedija ali muzikal Jean Smart, Hacks Kristen Bell, Nobody Wants This Quinta Brunson, Abbott Elementary Ayo Edebiri, The Bear Selena Gomez, Only Murders in the Building Kathryn Hahn, Agatha All Along Najboljši televizijski igralec - komedija ali muzikal Jeremy Allen White, The Bear Adam Brody, Nobody Wants This Ted Danson, A Man on the Inside Steve Martin, Only Murders in the Building Jason Segel, Shrinking Martin Short, Only Murders in the Building Najboljša televizijska igralka v kratki seriji Jodie Foster, True Detective: Night Country Cate Blanchett, Disclaimer Cristin Milioti, The Penguin Sofía Vergara, Griselda Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans Kate Winslet, The Regime

Ali Wong FOTO: AP icon-expand