Zlati globusi 2024: Zmagovalca Oppenheimer in serija Nasledstvo

Oppenheimer je med drugim dobil še zlati globus za režijo (Christopher Nolan), glavno in stransko moško vlogo (Cilian Murphy in Robert Downey Jr.).

Barbie, ki je skupaj z Oppenheimerjem lani podirala rekorde po zaslužkih v kinodvoranah do takšne mere, da se je rodil nov izraz "Barbenheimer", ni dobila zlatega globusa za komedijo. Vendar pa zgodovinsko prvega v najnovejši kategoriji, ki združuje kinematografske dosežke z uspehom pri blagajnah kinodvoran.

Serija narejena na podlagi televizijskega imperija avstralskega mogotca Ruperta Murdocha, ki je Američanom pripeljal Fox News in revolucionarno spremenil ameriško televizijsko novinarstvo - Nasledstvo - je kraljevala v svoji kategoriji. Osvojila je zlate globuse za najboljšo televizijsko dramo, nagrade pa so osvojili tudi zvezdniki serije Sarah Snook, Kieran Culkin in Matthew Macfayden.

Povsem prenovljene in bolj politično korektne zlate globusi več ne nadzoruje njihov ustanovitelj Združenje tujih dopisnikov Hollywooda ampak novi zasebni lastniki, ki naj bi v bodoče poskrbeli za večjo raznolikosti kar zadeva raso, spol, spolno usmerjenost in drugo v procesu odločanja o nagradah.

Letošnjo prireditev, ki sicer še vedno velja za dobro napoved prestižnejših filmskih nagrad oskar, je v prenosu televizije CBS vodil filipinsko-ameriški komik Jo Koy, med podeljevalci pa so bili znani in slavni kot so Oprah Winfrey, Florence Pugh, America Ferrera, Michelle Yeoh, Daniel Kaluuya in Will Ferrell.

Seznam nagrajencev:

Najboljši dramski film:

Oppenheimer

Morilci cvetne lune

Maestro

Pretekla življenja

Interesno območje

Anatomija padca

Najboljša komedija ali muzikal:

Barbie

Nesrečna bitja

American Fiction

The Holdovers

May December

Air

Najboljši režiser:

Bradley Cooper - Maestro

Greta Gerwig - Barbie

Yorgos Lanthimos - Nesrečna bitja

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Morilci cvetne lune

Celine Song - Pretekla življenja

Najboljši scenarij:

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

Nesrečna bitja - Tony McNamara

Oppenheimer - Christopher Nolan

Morilci cvetne lune - Eric Roth, Martin Scorsese

Pretekla življenja - Celine Song

Anatomija padca - Justine Triet, Arthur Harari

Najboljši dramski igralec:

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Leonardo DiCaprio - Morilci cvetne lune

Colman - Domingo Rustin

Andrew Scott - Vsi mi tujci

Barry Keoghan - Saltburn

Najboljša dramska igralka:

Lily Gladstone – Morilci cvetne lune

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Anatomija padca

Annette Bening – Nyad

Greta Lee – Pretekla življenja

Cailee Spaeny – Priscilla

Najboljša igralka v komediji ali muzikalu:

Fantasia Barrino – The Color Purple

Jennifer Lawrence – Punca za vse

Natalie Portman – May December

Alma Pöysti – Jesensko listje

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Nesrečna bitja

Najboljši igralec v komediji ali muzikalu:

Nicolas Cage – Dream Scenario

Timothée Chalamet – Wonka

Matt Damon – Air

Paul Giamatti – The Holdovers

Joaquin Phoenix – Beau se boji

Jeffrey Wright – American Fiction

Najboljši stranski igralec:

Willem Dafoe – Nesrečna bitja

Robert DeNiro – Morilci cvetne lune

Robert Downey Jr.– Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Charles Melton – May December

Mark Ruffalo – Nesrečna bitja

Najboljša stranska igralka:

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

Jodie Foster – Nyad

Julianne Moore – May December

Rosamund Pike – Saltburn

Da'Vine Joy Randolph – The Holdovers

Najboljša dramska serija:

1923

Krona

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Nasledstvo

Najboljša televizijska serija, komedija ali muzikal:

The Bear

Ted Lasso

Abbott Elementary

Jury Duty

Only Murders in the Building

Barry

Najboljši dramski igralec:

Pedro Pascal – The Last of Us

Kieran Culkin – Nasledstvo

Jeremy Strong – Nasledstvo

Brian Cox – Nasledstvo

Gary Oldman – Slow Horses

Dominic West – Krona

Najboljša dramska igralka:

Helen Mirren – 1923

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Nasledstvo

Imelda Staunton – Krona

Emma Stone – The Curse

Najboljša igralka v televizijski seriji, muzikalu ali komediji:

Ayo Edebiri – The Bear

Natasha Lyonne – Poker Face

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Elle Fanning – The Great

Najboljši igralec v televizijski seriji, komediji ali muzikalu:

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Segel – Shrinking

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

Najboljši televizijski stranski igralec:

Billy Crudup - The Morning Show

Matthew Macfadyen - Nasledstvo

James Marsden - Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Alan Ruck - Nasledstvo

Alexander Skarsgård - Nasledstvo

Najboljša televizijska stranska igralka:

Elizabeth Debicki – Krona

Abby Elliott – The Bear

Christina Ricci – Yellowjackets

J. Smith-Cameron – Nasledstvo

Meryl Streep – Only Murders in the Building

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Najboljši igralec v kratki seriji ali filmu narejenem za televizijo:

Matt Bomer – Fellow Travelers

Sam Claflin – Daisy Jones & the Six

Jon Hamm – Fargo

Woody Harrelson – White House Plumbers

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun – Beef

Najboljša igralka v kratki seriji ali filmu narejenem za televizijo:

Riley Keough – Daisy Jones & the Six

Brie Larson – Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen – Love and Death

Juno Temple – Fargo

Rachel Weisz – Dead Ringers

Ali Wong – Beef

Najboljša filmska glasba:

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Jerskin Fendrix – Nesrečna bitja

Robbie Robertson – Morilci cvetne lune

Mica Levi – Interesno območje

Daniel Pemberton – Spider-Man: Across the Spider-Verse

Joe Hisaishi – The Boy and the Heron

Najboljši tujejezični film:

Anatomija padca (Francija)

Jesensko listje (Finska)

Io Capitano (Italija)

Pretekla življenja (Združene države Amerike)

Society of the Snow (Španija)

Interesno območje (Velika britanija)