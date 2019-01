Bohemian Rhapsody premagal Zvezdo

Green Book z Mahershalom Alijem v stranski in Viggom Mortensenom v glavni vlogi je imel pet nominacij, poleg nagrade za najboljši glasbeni film ali komedijo pa je zlati globus odnesel tudi Ali. Film pripoveduje zgodbo o temnopoltem glasbeniku in belem vozniku ter telesnem stražarju v 60. letih prejšnjega stoletja.

V Los Angelesu se je s podelitvijo zlatih globusov začelo obdobje prestižnih filmskih in televizijskih nagrad. Na 76. podelitvi, ki sta jo povezovala Sandra Oh in Andy Samberg , je združenje tujih dopisnikov Hollywooda za najboljša filma leta razglasilo Bohemian Rhapsody v kategoriji drame inGreen Book v kategoriji glasbenih filmov ali komedij.

Nagrado za življenjsko delo v filmski umetnosti Cecil B. DeMille je dobil slavni "The Dude" v filmuThe Big Lebowskiiz leta 1998 Jeff Bridges, ki se je zapletel v dolg zahvalni govor, vendar ga organizatorji niso upali prekiniti.

Zahvalil se je vsem sodelavcem v dolgi 70-letni karieri, ki jo je začel kot otrok in v slogu sproščenega Kalifornijca pozval vse, naj pomagajo preusmeriti to barko sveta v okolju prijazno smer.

Letos so prvič podelili tudi nagrado za življenjske dosežke v televizijski umetnosti, in kot prva jo je dobila komičarkaCarol Burnett, po kateri je nagrada tudi dobila ime.

Podelili so 14 filmskih nagrad in 11 televizijskih.

Vsi nominiranci in nagrajenci:

Nagrada Cecil B. DeMille:

Jeff Bridges

Nagrada Carol Burnett:

Carol Burnett

FILM:

Najboljši dramski film:

Črni panter

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

Zvezda je rojena

Najboljša komedija ali muzikal:

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Najboljši animirani film:

Neverjetni 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spiderverse

Najboljši tujejezični film:

Capernum (Libanon)

Girl (Belgija)

Never Look Away (Nemčija)

ROMA (Mehika)

Shoplifters (Japonska)

Najboljša igralka – drama:

Glenn Close, Žena (The Wife)

Lady Gaga, Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Najboljši igralec – drama:

Bradley Cooper, Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Najboljša igralka – komedija ali muzikal:

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Najboljši igralec – komedija ali muzikal:

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man & The Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie

Najboljša igralka v stranski vlogi:

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Najboljši igralec v stranski vlogi:

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Najboljši režiser:

Bradley Cooper, Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Alfonso Cuarón, ROMA

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Najboljši scenarij:

Alfonso Cuarón, ROMA

Deborah Davis and Tony MacNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Brian Currie, Peter Farrelly in Nick Vallelonga, Green Book

Najboljša originalna pesem:

"All the Stars," Črni panter

"Girl in the Movies," Dumplin'

"Requiem for a Private War," A Private War

"Revelation," Boy Erased

"Shallow," Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Najboljša izvirna glasbena podlaga:

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

TELEVIZIJA:

Najboljša dramska serija:

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Najboljša serija – muzikal ali komedija:

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Najboljša mini serija ali televizijski film:

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

Najboljša igralka v dramski seriji:

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

Najboljša igralka v seriji – komedija ali muzikal:

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

Najboljši igralec v seriji – komedija ali muzikal:

Sacha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Najboljša igralka v mini seriji ali televizijskem filmu:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Najboljši igralec v mini seriji ali televizijskem filmu:

Antoni Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl: The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Najboljša stranska igralka v seriji, mini serij ali televizijskem filmu:

Alex Bornstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Najboljši stranski igralec v seriji, mini seriji ali televizijskem filmu:

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Édgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry