Zlati globusi letos nekoliko drugače: brez prenosa, občinstva in rdeče preproge

Letošnja podelitev zlatih globusov, ki se bo odvila v nedeljo, 9. januarja, bo potekala brez občinstva, voditelja in sprejema na rdeči preprogi, je sporočilo Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu. Prav tako podelitev ne bo predvajana prek televizije, saj je mreža NBC odpovedala prenos.

Zmagovalce 79. podelitve zlatih globusov bodo razglasili na dogodku v plesni dvorani hotela Beverly Hilton. Zaradi pandemije bo dovoljeno sprejemati le izbrane goste, med njimi člane združenja. Ali bodo zagotovili prenos prek interneta, se v združenju po pisanju AFP še niso izjasnili. Združenje želi v okviru razglasitve zmagovalcev predstaviti tudi svoje dobrodelno delovanje in prejemnike donacij ter se posvetiti reformam, da bi zagotovili več raznolikosti in enakopravnosti. Zaradi slednjega so bili lani podvrženi močnim kritikam in zahtevam po reformi. Zatem so izvolili nov upravni odbor, o filmskih in televizijskih nagradah, ki jih podeljujejo od leta 1944, pa zdaj glasuje okoli 100 tujih novinarjev.

icon-expand Zlati globusi FOTO: Profimedia

Nominirance v številnih kategorijah so objavili sredi decembra. Med filmskimi dramami se za kipec potegujejo Belfast, CODA, Dune: Peščeni planet, King Richard in The Power of the Dog, za zlati globus za režijo pa Kenneth Branagh za film Belfast, Jane Campion za delo The Power of the Dog, Maggie Gyllenhaal za The Lost Daughter, Steven Spielberg za Zgodbo z zahodne strani in Denis Villeneuve za film Dune: Peščeni planet.