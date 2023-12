Zlati globusi: največ nominacij za Barbie in Oppenheimerja

Najboljša stranska igralka: Emily Blunt – Oppenheimer Danielle Brooks – The Color Purple Jodie Foster – Nyad Julianne Moore – May December Rosamund Pike – Saltburn Da'Vine Joy Randolph – The Holdovers

Najboljša igralka v komediji ali muzikalu: Fantasia Barrino – The Color Purple Jennifer Lawrence – Punca za vse Natalie Portman – May December Alma Pöysti – Jesensko listje Margot Robbie – Barbie Emma Stone – Nesrečna bitja

Najboljša komedija ali muzikal: Barbie Nesrečna bitja American Fiction The Holdovers May December Air

Zlati globusi so prvi med večjimi podelitvami filmskih in televizijskih nagrad, ki so naznanili nominirance. Zmagovalci po izboru Združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu bodo razglašeni 7. januarja prihodnje leto na 81. podelitvi zlatih globusov, ki so neke vrste napoved o tem, kdo bo kasneje slavil na oskarjih. Kdo bo prireditev vodil, zaenkrat še ni znano.

Najboljša dramska serija:

1923

Krona

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Nasledstvo

Najboljša televizijska serija, komedija ali muzikal:

The Bear

Ted Lasso

Abbott Elementary

Jury Duty

Only Murders in the Building

Barry

Najboljši dramski igralec:

Pedro Pascal – The Last of Us

Kieran Culkin – Nasledstvo

Jeremy Strong – Nasledstvo

Brian Cox – Nasledstvo

Gary Oldman – Slow Horses

Dominic West – Krona

Najboljša dramska igralka:

Helen Mirren – 1923

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Nasledstvo

Imelda Staunton – Krona

Emma Stone – The Curse

Najboljša igralka v televizijski seriji, muzikalu ali komediji:

Ayo Edebiri – The Bear

Natasha Lyonne – Poker Face

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Elle Fanning – The Great

Najboljši igralec v televizijski seriji, komediji ali muzikalu:

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Segel – Shrinking

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

Najboljši televizijski stranski igralec:

Billy Crudup - The Morning Show

Matthew Macfadyen - Nasledstvo

James Marsden - Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Alan Ruck - Nasledstvo

Alexander Skarsgård - Nasledstvo

Najboljša televizijska stranska igralka:

Elizabeth Debicki – Krona

Abby Elliott – The Bear

Christina Ricci – Yellowjackets

J. Smith-Cameron – Nasledstvo

Meryl Streep – Only Murders in the Building

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Najboljša kratka serija ali film narejen za televizijo:

Beef

Lessons in Chemistry

Daisy Jones & the Six

All the Light We Cannot See

Fellow Travelers

Fargo

Najboljši igralec v kratki seriji ali filmu narejenem za televizijo:

Matt Bomer – Fellow Travelers

Sam Claflin – Daisy Jones & the Six

Jon Hamm – Fargo

Woody Harrelson – White House Plumbers

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun – Beef

Najboljša igralka v kratki seriji ali filmu narejenem za televizijo:

Riley Keough – Daisy Jones & the Six

Brie Larson – Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen – Love and Death

Juno Temple – Fargo

Rachel Weisz – Dead Ringers

Ali Wong – Beef

Najboljša filmska glasba:

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Jerskin Fendrix – Nesrečna bitja

Robbie Robertson – Morilci cvetne lune

Mica Levi – Interesno območje

Daniel Pemberton – Spider-Man: Across the Spider-Verse

Joe Hisaishi – The Boy and the Heron

Najboljši tujejezični film:

Anatomija padca (Francija)

Jesensko listje (Finska)

Io Capitano (Italija)

Pretekla življenja (Združene države Amerike)

Society of the Snow (Španija)

Interesno območje (Velika britanija)

Najboljša izvirna pesem v filmu:

Barbie What Was I Made For? (Billie Eilish in Finneas)

Barbie Dance the Night (Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson in Andrew Wyatt)

She Came to Me Addicted to Romance (Bruce Springsteen in Patti Scialfa)

The Super Mario Bros. Movie Peaches (Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond in John Spiker)

Barbie I'm Just Ken (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

Rustin Road to Freedom (Lenny Kravitz)

Najboljši animiran film:

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Suzume

Wish

Najboljši stand-up nastop:

Ricky Gervais – Ricky Gervais: Armageddon

Trevor Noah – Trevor Noah: Where Was I

Chris Rock – Chris Rock: Selective Outrage

Amy Schumer – Amy Schumer: Emergency Contact

Sarah Silverman – Sarah Silverman: Someone You Love

Wanda Sykes – Wanda Sykes: I'm an Entertainer

Izjemni dosežek v filmski blagajni:

Barbie

Varuhi Galaksije: 3. dejanje

John Wick 4

Misija nemogoče - Maščevanje, 1. del

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Brata Super Mario Film

Taylor Swift: The Eras Tour