Zlati globusi 'od doma': Od tehničnih zapletov do nove napake ob razglasitvi zmagovalca

Tako kot na vsaki podelitvi filmskih (ali glasbenih) nagrad je bilo tudi na letošnji podelitvi zlatih globusov kar nekaj trenutkov, po katerih si jo bomo zapomnili. Letošnja podelitev je bila sicer prva 'od doma', saj so lansko podelitev izpeljali, tik preden je epidemija covida-19 ustavila svet.

Letošnja podelitev zlatih globusov, že 78. po vrsti, je prvič potekala malce drugače, in sicer na daljavo. Zvezdniki so si uredili pričeske in mejkap, si nadeli veličastne večerne obleke in ... No, ostali doma. A nič zato. Podelitev zlatih globusov je ne glede na trenutno situacijo premogla nekaj trenutkov, zaradi katerih si bomo zapomnili to edinstveno podelitev filmskih nagrad.

Ben Stiller z zlatim globusom ... iz testa? Ameriški igralecBen Stillerje prišel na oder, da bi predstavil nominiranke za najboljšo igralko v muzikalu ali komediji. "Težko je verjeti, da je minilo že eno leto od zadnjih zlatih globusov. A tako kot večina sem si ta čas vzel za to, da sem se zazrl vase, in za osebno rast. Poleg tega sem v tem letu končno dojel svet kriptovalut. Prebral sem knjigo. In končno sem se odločil, da si lase prebarvam v sivo."A to ni vse. Očitno se je komik v času karantene naučil tudi peke slaščic, saj je na oder prišel z 'zlatim globusom' iz testa. "Kot veliko drugih Američanov sem se tudi jaz naučil peči pecivo. Slasten bananin kruh v obliki zlatega globusa," se je pošalil, preden je nadaljeval z uradnim delom.

icon-expand Ben Stiller z bananinim kruhom v obliki zlatega globusa. FOTO: Profimedia

Napaka pri razglasitvi zmagovalca–Soul (Duša) ali Sal? Ameriški igralec Tracy Morgan se je pri razglasitvi najboljšega animiranega filma zmotil in namesto'Soul'(kar v prevodu pomeni duša) zmagovalca poimenoval 'Sal' (to je v angleščini sicer tudi osebno moško ime). "In zlati globus gre filmu ... Sal ... Soul!" je zmagovalca razglasil igralec in se hitro zavedel, da je storil napako. Kmalu po podelitvi se je Tracy opravičil za napako: "Oprosti, Soul. Mislil sem na pico in na to, kako bom na poti domov pobral eno pri Salu."Opomba: Sal's Pizza je ena od priljubljenih picerij v Združenih državah Amerike. Priljubljenega igralca poznamo predvsem po humorističnih vlogah iz serije 30 Rock in filma Odštekana kifeljca, predvsem pa je znan po svojih vložkih v priljubljeni satirični oddaji Saturday Night Live.

icon-expand Tracy Morgan FOTO: Profimedia

Podelitev na daljavo in tehnični zapleti kot glavna začimba Če smo se leta 2020 česa naučili, smo se naučili ohranjanja medsebojne razdalje, nošenja mask in preživljanja časa s samim sabo, predvsem pa smo imeli veliko tehničnih zapletov pri delu od doma. In pri podelitvi enih najprestižnejših filmskih nagrad se niso mogli izogniti tehničnim težavam."Se me sliši? Sem že v živo? Me slišite?" je le nekaj izmed klasičnih vprašanj, ki se dandanes vseskozi pojavljajo – in tako je bilo tudi na podelitvi zlatih globusov. Tehnične težave so se pojavile tudi pri prvem zmagovalcu večera, Danielu Kaluuyi, ki je bil utišan – sicer ni bilo jasno, ali je mikrofon ugasnil sam ali so mu ga organizatorji pozabili prižgati. Po tem, ko so razglasili, da je dobil nagrado za najboljšo stransko vlogo, se jezačel zahvaljevati, a žal je bil njegov govor preslišan. Laura Dern, ki mu je nagrado podelila, ga je prekinila in se opravičila: "Kot vidite, imamo žal slabo povezavo. Opravičujemo se za tehnične težave in ob tem pošiljamo čestitke Danielu." A britanski igralec se ni dal. Ravno ko je Dernova zaključila opravičilo, se je Daniel javil: "Počakajte! Niste pravični! To ste naredili nalašč! Me zdaj lahko slišite?" Kot piše BBC, je sicer Daniel eden bolj uglajenih in potrpežljivih igralcev na sceni, a tokrat je ob rešeni tehnični težavi vskočil v besedo in ni dovolil, da bi ga takšna malenkost prikrajšala za priložnost, da izreče iskreno zahvalo.

icon-expand Daniel Kaluuya je imel izklopljen mikrofon, a je kaj kmalu uredil težavo in se javil. FOTO: Profimedia

Catherine O'Hara je po dolgem govoru utišal kar mož Na podelitvi nagrad se neredko zgodi, da si igralci vzamejo veliko časa za zahvalni govor. Na teh podelitvah je postala že tradicija, da začne po določenem času orkester igrati vedno glasneje, tako da nastopajoči dojame, da je čas za odhod z odra. Kako pa se ta zagata reši, ko prireditev poteka 'od doma'? To smo videli pri Catherine O'Hara, ki je prejela nagrado za najboljšo igralko v komediji. Nagrado je prejela za vlogo v priljubljeni humoristični seriji Schitt's Creek.

icon-expand Catherine je mož elegantno utišal z glasbo na telefonu in preprečil, da bi se njen govor nadaljeval. FOTO: Profimedia

Govor, v katerem se je najprej zahvalila Akademiji, svojim soigralcem in družini, se je začel zelo klasično, a se ni in ni končal. Zato pa je bil tu njen mož Bo Welch, ki je zadevo vzel v svoje roke. Na svojem telefonu je začel predvajati serijo tišjih opozorilnih zvokov, da že dolgo govori. Potem je predvajal zvok aplavza in ko Catherine še kar ni in ni končala svojega govora, je Bo predvajal glasbo klasičnega orkestra. O'Hara se je s tem soočila zelo elegantno, saj je zapela ob glasbi in zaključila zahvalni govor.