Zlati globusi znova na udaru zaradi nominirancev: Kje so ženske?

Ločitvena saga Marriage Storyv režijiNoaha Baumbacha si je prislužila šest nominacij v boju za zlati globus. Veliko pa so govorili tudi o Meryl Streep, ki je letos z že 32. nominacijo postala največkrat nominirana igralka v zgodovini nagrad zlati globus. Tokrat je nominacijo prejela v kategoriji, za katero še ni bila nominirana in sicer za najboljšo žensko stransko vlogo v televizijski seriji, prinesla pa ji jo je vloga v Big Little Lies.

Seveda je mnoge zanimala tudi najbolj prestižna kategorija – kdo bo postal najboljši režiser. Nominacije za najboljšega režiserja so tako dobili Bong Joon-ho (Parazit), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ter Quentin Tarantino (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu). Kljub veselju pa je kar nekaj oseb glasno komentirala odločitev Združenja tujih dopisnikov Hollywooda – kje so režiserke?

Navedli so statistiko, da vse od leta 2000, ko so začeli podeljevati to prestižno nagrado, je bilo v dotični kategoriji nominiranih več kot sto režiserjev, a samo štiri režiserke. BBC je še dodal, da je še huje pri oskarjih – v 20 letih je bilo nominiranih 87 režiserjev, toda samo tri režiserke.

"To, da se izpušča ženske, ni težava samo globusov – gre za krizo v celotni panogi in to je nesprejemljivo", je bila ogorčena Rebecca Goldman, ena od vodilnih pri organizaciji Time's Up (gibanje je bilo ustanovljeno v času, ko so razkrinkali nedostojno vedenje in spolno nadlegovanje enega najvplivnejših filmskih producentov v Hollywoodu Harveyja Weinsteina).

Igralka Charlize Theron je dejala, da je manko nominiranih režiserk zelo, zelo grdo: "Ni kul ... Še naprej moramo biti glasne, morajo nas slišati in prepoznati naše zgodbe." Mnogi so upali, da bo med nominiranci pristala Greta Gerwig s filmom Male ženske, toda do tega ni prišlo. Zadnja režiserka, ki je bila nominirana za zlati globus, je bila leta 2015 Ava Duvernay za film Selma.