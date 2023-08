Zlati in srebrni leopardi za konec filmskega festivala v Locarnu

Ob zaključku 76. mednarodnega filmskega festivala v švicarskem Locarnu bodo podelili festivalske nagrade. V glavnem programu se za zlatega leoparda poteguje 17 filmov. Skupno so letos v različnih sekcijah in tekmovalnih programih prikazali 214 kratkih, igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov.

icon-expand Ob zaključku 76. mednarodnega filmskega festivala v švicarskem Locarnu bodo danes podelili festivalske nagrade. FOTO: AP Med favoriti za zlatega leoparda je med drugim igrani film Stepne, ki se ukvarja s postsovjetsko družbo ter molkom preteklih generacij o lastni zgodovini ukrajinske režiserke Marine Vrode, ki so ga finančno podprle Ukrajina, Nemčija, Poljska in Slovaška. Film je po naletel na navdušen sprejem tako pri občinstvu kot kritikih. Visoko kotirata tudi film Animal, družbeni portret grške avtorice in režiserke Sofije Eksarhu, ter protikolonialistična drama Sweet Dreams v BiH rojene nizozemske režiserke Ene Sendijarević. Za nagrado občinstva pa se med drugim poteguje slovenska manjšinska koprodukcija Varuhi formule srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića, ki je na festivalu imela svetovno premiero. Bjelogrlić je scenarij napisal skupaj z Vukom Ršumovićem in Ognjenom Sviličićem po resnični zgodbi o "srbskem Černobilu", ki jo je v romanu Primer Vinča (Slučaj Vinča, 2017) obudil Goran Milašinović. Film v koprodukciji produkcijske hiše Perfo so lani snemali tudi v nuklearnem reaktorju Instituta Jožef Stefan v Ljubljani. Član mednarodne igralske zasedbe je slovenski igralec Jurij Drevenšek. PREBERI ŠE V Sarajevu težko pričakovana slovenska manjšinska koprodukcija Varuhi formule Dobitnik nagrade za življenjsko delo je italijanski filmski producent Renzo Rossellini.