Zlati lev komični drami, velika nagrada žirije filmu o umorjeni palestinski deklici

Zlatega leva za najboljši film na 82. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je nocoj prejela komična drama Father Mother Sister Brother v režiji Jima Jarmuscha. Srebrnega leva, veliko nagrado žirije, so podelili dokumentarni drami o vojni na območju Gaze The Voice of Hind Rajab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania.

Ameriški filmski ustvarjalec Jim Jarmusch, ki je tudi napisal scenarij za komično dramo, je svoj film, v katerem so med drugim zaigrali Cate Blanchett, Adam Driver in Tom Waits, označil za "neke vrste protiakcijski film". "Hvala, da ste cenili naš miren film," je dejal v zahvalnem govoru.

Zlatega leva je prejela komična drama Jima Jarmuscha.

Father Mother Sister Brother je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Jarmuschov prvi film, ki je bil v tekmovalnem programu beneškega filmskega festivala. V preteklosti se je namreč odločil, da bo svoje filme predstavljal na konkurenčnem festivalu v francoskem Cannesu. Režiserka Ben Hania, ki je prejela srebrnega leva, veliko nagrado žirije, za film o petletni palestinski deklici, ki so jo lani ubili izraelski vojaki, in je številne gledalce na beneškem festivalu ganil do solz, je ob prejemu nagrade povedala, da zgodba Hind Rajab "ni samo njena zgodba, ampak tragična zgodba celotnega naroda, ki je žrtev genocida kriminalnega izraelskega režima, ki deluje nekaznovano".

Srebrnega leva za najboljšega režiserja je žirija, ki ji je letos predsedoval ameriški režiser Alexander Payne, dodelila ameriškemu režiserju Bennyju Safdieju za režijo biografske drame The Smashing Machine. Posebno nagrado žirije je ob koncu letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Benetkah prejel dokumentarec Sotto le nuvole (Below the clouds) režiserja Gianfranca Rosija. Valerie Donzelli in Gilles Marchand pa sta za biografsko dramo A pied duvre (At work) prejela nagrado za najboljši scenarij. Nagrade Coppa Volpi za najboljšega igralca se je razveselil italijanski igralec Toni Servillo za vlogo načelnega politika, ki se sooča z moralno dilemo, v drami La Grazia, za najboljšo igralko pa je bila izbrana kitajska igralka Xin Zhilei za vlogo v drami The Sun Rises on Us All.

Veteran filmske in gledališke scene Servillo v filmu La Grazia igra italijanskega predsednika na koncu svoje kariere, ki se spopada z odločitvijo, ali naj podpiše zakon o legalizaciji evtanazije. 39-letna Xin Zhilei pa je v drami The Sun Rises on Us All upodobila žensko, ki poskuša popraviti odnos s svojim nekdanjim ljubimcem, ki se je zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storila sama, znašel v zaporu. Nagrado Marcello Mastroianni za najboljšo novinko je letos žirija namenila švicarski igralki Luni Wedler, ki je zaigrala v filmu Stille Freundin (Silent Friend) režiserke Ildiko Enyedi.

