Beneški zlati lev za življenjsko delo ameriškemu režiserju Paulu Schraderju

Ameriški režiser in scenarist Paul Schrader je letošnji dobitnik zlatega leva za življenjsko delo mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. "Zelo sem počaščen. Benetke so lev mojega srca," je v odzivu, objavljenem na spletni strani beneškega bienala, dejal Schrader. Festival bo letos potekal med 31. avgustom in 10. septembrom.

Odločitev o dobitniku zlatega leva za življenjsko delo je sprejel upravni odbor beneškega bienala, ki je podprl predlog direktorja festivala Alberta Barbere. "Schrader je ključna osebnost novega Hollywooda, ki je v poznih 60. letih prejšnjega stoletja revolucioniral podobe, estetiko in jezik ameriške kinematografije. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je eden najpomembnejših ameriških filmskih ustvarjalcev svoje generacije, režiser, na katerega sta močno vplivali evropska kinematografija in kultura, ter trmasto neodvisen scenarist, ki kljub temu zna delati po naročilu in se samozavestno premikati po hollywoodskem sistemu," je svoj predlog utemeljil Barbera.

icon-expand Paul Schrader FOTO: Profimedia

"Drzna vizualna stilizacija, ki je značilnost vseh njegovih filmov, ga uvršča med najsodobnejše predstavnike kinematografije, ki je živahna in subtilno raziskuje sodobnost. Schrader gre v korak s to sodobnostjo ne le z neutrudno intelektualno in sočutno radovednostjo, temveč tudi s presenetljivo sposobnostjo krmarjenja po tehnološkem razvoju filma ter njegovih produkcijskih in distribucijskih sistemih. Zaradi te drznosti (ki je v zreli fazi kariere ni pripravljeno poskusiti veliko filmskih ustvarjalcev njegovega kova) Schrader ne samo nadaljuje delo, ampak nam je v zadnjih letih podaril tudi nekaj svojih najlepših filmov," je še zapisal direktor beneškega filmskega festivala. Režiser, scenarist in filmski kritik Paul Joseph Schrader se je rodil 22. julija 1946. Je scenarist ali soavtor scenarijev za štiri filme ameriškega režiserja Martina Scorseseja: Taksist (1976), Pobesneli bik (1980), Zadnja Kristusova skušnjava (1988) ter Med življenjem in smrtjo (1999).

icon-expand Simbol filmskega festivala, ki bo letos potekal med 31. avgustom in 10. septembrom. FOTO: Profimedia