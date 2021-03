Zlati medved 71. Berlinala filmu romunskega režiserja

Zmagovalni film "napada gledalca, vzbuja nestrinjanje, vendar nikogar ne pusti na varnostni razdalji", je med drugim zapisala žirija. Kot je ocenila, je ujel samo vsebino in bistvo, duha in telo, vrednote in surovost trenutnega človeškega obstoja. FilmBad Luck Banging or Loony Porn režiserja Raduja Judeja govori o videoposnetku, ki zakroži po spletu, prikazuje pa moškega in žensko pri spolnem aktu. Čeprav nosita maski, žensko prepoznajo, gre za učiteljico, to pa sproži debato o spolnih odnosih, pornografiji in še čem.