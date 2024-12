Žlehtnoba priletela v Slovenijo: kaj bi s čarobnimi močmi naredili znani?

Obiskovalci ljubljanskega Cineplexxa so stopili v svet čarovnije. Odvila se je namreč premiera težko pričakovanega fantazijskega muzikala Žlehtnoba, na katero je prišlo nekaj znanih obrazov in oboževalci muzikala, ki so za premiero nadeli kostume v rožnatih in zelenih odtenkih. Tam je bila tudi igralka Tjaša Železnik, ki sicer ni velika oboževalka muzikala, je pa zato že od majhnih nog zaljubljena v zgodbo o Čarovniku iz Oza.

Fantazijski muzikal sta si ogledali tudi Bepopovka Alenka Husič in njena hčerka Ana, ki sta žanru bolj naklonjeni ter pevka Ines Erbus, ki si je nekaj muzikalov že ogledala, a zase pravi, da ne more trditi, da je največja oboževalka žanra. Jo je pa pri dotičnem filmu pritegnilo to, da v njem nastopa Ariana Grande ter da so za potrebe snemanja zgradili celotno mesto.