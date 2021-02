Zlorabljena Milena Radulović želi o svoji izkušnji posneti serijo

Odločitev, da bo z javnostjo delila svojo zgodbo in težko izkušnjo iz igralske šole, v kateri jo je ne le spolno nadlegoval, ampak tudi posilil učitelj in znan srbski režiser Miroslav Aleksić, je Milena Radulović sprejela po dolgih letih pogovarjanja s terapevtom, prijatelji in sodelavci. Zdaj pa bo kot proces zdravljenja napisala še scenarij za serijo, ki bo temeljila na njeni zgodbi.

Potem ko je srbska igralka Milena Radulović spregovorila o profesorju igre in režiserju Miroslavu Aleksiću, ki jo je posilil, so se javile še nekatere njene igralske kolegice, ki so imele s profesorjem enako izkušnjo. Celotna srbska javnost se je postavila na stran 25-letnice, ki priznava, da je bilo izjemno težko javno spregovoriti o svojih največjih demonih, ki jo spremljajo že nekaj let. "Milena do zdaj ni bila pripravljena spregovoriti o posilstvu, ki ga je preživela. Zato je bila javnost v šoku, ko se je odločila zaradi spolnega nadlegovanja vložiti prijavo zoper učitelja igre,"je zaAlo.rspovedal vir blizu 25-letnici. Dodal je, da so ji dolgoletni pogovori s psihologom pomagali, da se je opogumila in zgodbo delila z javnostjo ter ob tem tudi sprejela, da ona ni kriva za vse, kar se ji je zgodilo."Bala se je obsodb ljudi, vprašanj, zakaj je molčala, zakaj ni povedala prej … Za vse obstaja razlog in vsa ta vprašanja imajo svoj odgovor."

Psihoterapevt je skozi pogovore z Mileno izvedel, da igralka piše scenarij za serijo, ki bo temeljila na njeni resnični zgodbi. "Milenin psihoterapevt pravi, da je dobra ideja, da da to iz sebe in piše scenarij. Predvsem, da bi lahko ljudje videli in razumeli, kaj vse se je dogajalo za zaprtimi vrati igralske šole. Konec koncev pa je to dobro tudi za Mileno, saj bo le tako lahko premagala travme, ki jo pestijo, in se tako psihično okrepila." Srbski mediji pišejo tudi, da se je Milena o ideji serije posvetovala z nekaterimi igralskimi kolegi in tudi svojim mentorjem, Draganom Bjelogrlićem. "Vsi so podprli njeno idejo, da o tem posname serijo, a vsi se strinjajo, da bi morala ona igrati samo sebe. Menijo namreč, da ne bi nihče drug mogel teh občutkov odigrati bolje od nje. Kdo bi lahko občutke žrtev posilstva bolje uprizoril od osebe, ki je to občutila na lastni koži?" je povedal vir.

Scenarij za Milenino serijo je še v povojih, a ideja je iz dneva v dan bolj uresničljiva, še pišejo srbski mediji. Pišejo tudi, da Milena ne želi več komentirati niti svojega priznanja niti serije.

Priznanja žrtev spolnega nadlegovanja so se sprva začela v Hollywoodu, čemur je sledilo gibanje #MeToo, zdaj pa grozovite zgodbe na dan prihajajo v nekdanji skupni državi. Nekaj dni za Mileno je za RTV Slovenija spregovorila slovenska igralka Mia Skrbinac, ki je zaupala svojo zgodbo o nadlegovanju na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Mio, ki profesorja sicer ni imenovala, so podprli številni znani Slovenci, ki akademijo pozivajo k prevzemu odgovornosti.

