Je zmaga Parazita luč upanja, da Hollywood ceni dobre filme?

Režiser Bong Joon-Ho je do zdaj posnel sedem filmov, poleg Ledolomilca (Snowpiercer)izpred sedmih let tudi grozljivko s skrivnostno pošastjo Gost (The Host), ki smo jo pred leti že lahko gredali tudi na Liffu. A je tudi ta film vse kaj več kot samo to, da gre za žanrski izdelek, saj je vanj vpletel komedijo o disfunkcionalni družini, ki je hkrati satirična-socio-politična-znanstvenofantastična-grozljivka o pošasti. Pošasti so namreč simbol za nekaj, kar želi dati širši komentar na razširitev določenega sporočila. Gre namreč na filmski odgovor, kako so reko Han v Južni Koreji onesnažili z formaldehidom, posledice le-tega pa so v filmu pokazali kot na nesposobnost južnokorejske in (če hočete) tudi ameriške vlade in vojske, da obvladata nastalo situacijo.

Gre torej za režiserja širokega razpona, saj je doslej naredil tako filme o zlorabah živali in živalskih pravicah, kriminalke in trilerje, družinsko tragikomično grozljivko ali znanstvenofantastično akcijo na vlaku. "Bilo je čudno. Ideja za Parazit je že bila v meni, v mojih možganih, kot parazit, ko sem delal post produkcijo filma Ledolomilec,"je pred podelitvijo oskarjev dejal režiser in hkrati priznal, da sta z igralcem Kang-hi Songom že pet let člana oskarjevske filmske akademije, kar pomeni, da sta tudi sama glasovala za filme preteklih let.