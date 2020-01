Zmagovalni film Parazit – prvi film v tujem jeziku, ki je dobil nagrado

Za nami so že zlati globusi in nagrade filmskih kritikov, pred nami še oskarji in bafte, še pred tem pa so v Los Angelesu podelili nagrade filmskega združenja – nagrade SAG. Nagrade podeljujejo od leta 1995, njihova posebnost pa je, da zmagovalce v posameznih kategorijah izberejo igralci sami.

Najbolj je presenetila izbira najboljšega filma oziroma zmagovalec v kategoriji izjemna igra igralcev v filmu. Kipec je letos dobila zasedba filmaParazit, nagrajenec pa je prvič postal film v tujem jeziku. Kipce so domov odnesli še Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Phoebe Waller-Bridge, Michelle Williams, Laura Dern in Brad Pitt . Mnogi tako domnevajo, da lahko na prihajajočih oskarjih pričakujemo podobne zmagovalce.

Slavili so še igralci serije The Crown, igralec Peter Dinklage je odnesel kipec kot najboljši igralec v dramski seriji (Igra prestolov), Jennifer Aniston je dobila nagrado za najboljšo igralko v dramski seriji (The Morning Show), slavila pa je tudi komična serija The Marvelous Mrs. Maisel. Ameriško združenje filmskih igralcev pa je letošnjo nagrado za življenjsko delo podelilo dvakratnemu oskarjevcu in enemu najboljših igralcev svoje generacije Robertu De Niru.