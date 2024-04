OGLAS

2. marec 2025. Takrat bodo hollywoodske zvezde nadele svoje najboljše oprave in se udeležile vrhunca sezone podelitev nagrad – 97. podelitve oskarjev. Akademija je poleg datuma prireditve razkrila tudi preostalo časovnico, vse od predčasnega novembrskega glasovanja do uradnega, ki bo med 8. in 12. januarjem. Nominacije bodo znane 17. januarja.

Znan datum 97. podelitve oskarjev: šušlja se že o favoritih.

Tako kot letos se bo tudi prihodnje leto prireditev začela bolj zgodaj, in sicer ob 19. uri po losangeleškem času. To pomeni, da se bodo morali slovenski filmski navdušenci zbuditi ob enih zjutraj. Svečan dogodek se bo tradicionalno odvil v gledališču Dolby v centru Los Angelesa. In čeprav nas do 97. oskarjev loči še slabo leto dni, se v Hollywoodu že šušlja o favoritih. Med njimi sta na v ospredju težko pričakovan film Joker: Folie à Deux z Joaquinom Phoenixom in Lady Gaga v glavnih vlogah ter film Furiosa: A Mad Max Saga, ki bo premiero doživel na canskem filmskem festivalu. Med potencialnimi nominiranci bi bili lahko tudi nadaljevanje filma Dune: Peščeni planet, Blitz, Conclave in The Piano Lesson.